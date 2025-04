Pari salvezza per la Ferrini 

Alghero 1

Ferrini 1

Alghero (4-3-3) : Piga, Pireddu, Delizos, Manunta, Mereu, Pinna (20’ st Sini), Spanu, Scanu (20’ st Marras), Mari, Fois (8’ st Brboric), Baraye. In panchina Gobbi, Tusacciu, Sanna, Nieddu, Cossu, Cassano. Allenatore Mario Fadda.

Ferrini Cagliari (4-3-1-2) : De Luca, Carboni, Usai, Bonu, Piroddi (40’ st Antic), Dore (37’ st Serrau), Podda (34’st Camba), Mudu, Zedda, Alexander (50’ st Montisci), Boi. In panchina Pani, Manca, Bile, Serra, Mancusi. Allenatore Pier Paolo Mura.

Arbitro : Marco Spiga di Carbonia.

Reti : st 7’ Carboni, 47’ Mereu (r).



Alghero. Finisce 1-1 la sfida tra Alghero e Ferrini Cagliari, primo dei due match di playout di Eccellenza che decideranno chi retrocederà in Promozione in compagnia di Li Punti e Ghilarza. Al ritorno i cagliaritani avranno due risultati utili su tre, mentre i giallorossi sono obbligati a vincere a causa del peggior piazzamento nella stagione regolare. Al Pino Cuccureddu si sono viste due squadre che vogliono salvarsi ma che, soprattutto negli ultimi 18 metri, faticano a trovare la via della rete. Soprattutto gli ospiti hanno cercato di sviluppare gioco ma sono mancati al momento deciso.

La gara

All’8’ cross dalla destra, colpo di testa poco convinto di Piroddi e Piga para. Due minuti dopo una verticalizzazione innesca Carboni che tenta un pallonetto fuori misura. Al 12’ Piga risponde con i pugni a una punizione proveniente da sinistra, batti e ribatti in area poi il portiere blocca su acrobazia di Piroddi. Al 18’ corner per i padroni di casa e mischia pericolosa ma niente di fatto. Due minuti dopo cross dalla destra, Mari trova il tempo giusto per colpire di testa ma De Luca è attento. Al 29’ buon lancio per Piroddi, che calcia sul fondo da due passi. In chiusura di primo tempo girata del 9 ospite, Piga smanaccia in angolo.

I gol nel secondo tempo

In apertura di ripresa De Luca si salva di piede. Al 52’ Ferrini in vantaggio: corner dalla destra, la difesa libera corto e da fuori area Carboni trova il rasoterra vincente. Due minuti dopo Baraye ci prova con un diagonale mancino che si spegne sul fondo. Al 58’ Piroddi si gira bene ma calcia debolmente da due passi, con Piga che salva deviando in angolo. A un quarto d’ora dalla fine corner per gli ospiti ma il colpo di testa di Piroddi è alto.

Poco oltre il 90’ Baraye subisce un netto fallo in area e l’arbitro indica il dischetto. Si incarica della battuta capitan Mereu, che con un diagonale di destro insacca nonostante l’intuizione di De Luca.



