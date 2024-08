Pari per bianconeri e Roma Vincono Torino e Lazio 

Ultime amichevoli di stagione per le squadre di Serie A. A Pescara finisce 2-2 tra Juventus e Brest: gol di Camara, Vlahovic (rigore), Danilo e Camblan. Anche la Roma non va oltre il pari con l’Olympiacos. Inizialmente in panchina i nuovi acquisti Dovbyk e Dahl con Dybala, titolare Soulé. Vantaggio italiano con Pellegrini su rigore; pochi minuti dopo il pari di Rodinei, ancora su rigore. Nella ripresa entrano Dybala e Dovbyk, con l’ucraino ancora un pochino appannato ma comunque pericoloso. Pari infine per il Como, che fa 0-0 con il Wolfsburg, e per il Monza, che rimonta due volte il Sassuolo (a segno Laurienté, Pablo Marì, Bajrami e Maric).

Il Napoli perde 2-0 col Girona nell’amichevole a Castel di Sangro: iberici in vantaggio al 23’ con Van de Beek, il raddoppio al 38’ della ripresa con Villa. Sconfitta anche per l’Udinese con gli arabi dell’Al Hilal: decide il match la rete di Rubén Neves al 47’. Ko l’Empoli 2-0 con la Sampdoria ieri al Castellani: reti nel finale di primo tempo di Coda (colpo di testa in area) e nella ripresa in contropiede di Benedetti. Per l’Empoli rigore fallito da Caputo sullo 0-0 (traversa) e palo nella ripresa di Esposito. Brutto ko del Bologna di Italiano con il Bochum, formazione della Bundesliga tedesca, in un un triangolare che ha visto coinvolto anche il Südtirol: finisce 4-0 con gol di Sissoko, Broschinski (due volte) e De Wit. Nella seconda partita, vittoria 1-0 con rete di Erlic.

Il Torino schiaccia il Metz 3-0 in Francia: gol di Zapata, Lazaro e Ricci. La Lazio batte il Frosinone 2-0 allo Stirpe: a segno Zaccagni e Vecino.

RIPRODUZIONE RISERVATA