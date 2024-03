Pari opportunità? Uomini esclusi 

«Difendere i diritti delle donne non vuol dire negarli agli uomini». Su questa direttrice il Consiglio comunale di Sardara si è mosso per modificare il regolamento della Commissione pari opportunità che, dopo 20 anni, apre le porte anche ai consiglieri di sesso maschile e avrà una composizione diversificata ed inclusiva nel rispetto della diversità di genere. «Un passo in avanti – dice il sindaco Giorgio Zucca – fondamentale per l’equilibrio tra i generi a tutti i livelli, anche se l’amministrazione punta anche ad incentivare la presenza femminile in Giunta, dove è sempre più difficile il rispetto della quota rosa, abbiamo una donna al posto di due». Il problema è nato quando due uomini hanno provato a candidarsi scoprendo che il parlamentino era riservato alle donne.

Entrano gli uomini

Il capogruppo di minoranza, Ercole Melis, da oltre dieci anni sui banchi del Consiglio, commenta: «L’errore è stato alla partenza, quando abbiamo pensato che la Commissione fosse riservata alle donne. Non è mai troppo tardi, da oggi in avanti, uomini e donne lavoreranno insieme per ampliare i punti di vista. Se non fossi impegnato nel sociale e in politica, sarei il primo a candidami». Soddisfatta l’assessora con la delega alle Pari opportunità, Valeria Marras: «Il regolamento resta invariato nelle sue finalità, cambia solo il genere delle parole. Esempio: ne fanno parte non più 6 donne, ma 6 componenti».

La politica

«Siamo stati noi – racconta la presidente della Commissione, Alessandra Steri – a chiedere al sindaco la modifica del regolamento con l’unico obiettivo di aprire la partecipazione agli uomini. Una scelta che riteniamo vada nella direzione giusta affinché sia la società intera a farsi carico della costruzione di un reale cambiamento. Un pensiero condiviso e la disponibilità dell’altro genere è arrivata subito, ci sono due nomi, uno verrà ufficializzato lunedì in Aula, al momento del via libera alle nuove regole e al rinnovo della squadra. Presentarli prima non mi pare sia corretto».

La commissaria, eletta dalla minoranza, Valentina Viaggiu, aggiunge: «Per tanto tempo gli uomini sono stati esclusi, aprire le porte ad ambo i generi rappresenta una sfida. Se vogliamo combattere il patriarcato dobbiamo essere alleati e collaborativi. Il traguardo va raggiunto se tutte le forze in campo vanno nella stessa direzione».

Il gruppo

Eletta due anni fa, in coincidenza con il cambio dell’amministrazione, si appresta a un rinnovamento, obbligato dall’ingresso degli uomini e dalle recenti dimissioni di tre donne, Ambra Dessì, Annarita Vacca, Paola Caddeo.

In carica, oltre alla presidente Steri, all’assessora Marras e alla consigliera della minoranza Viaggiu, restano Emanuela Vaccaro, Gessica Pistis e Immacolata Cosseddu.

