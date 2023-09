Pari opportunità, tre giorni di seminari e tavole rotonde 

L’appuntamento è da giovedì 14 a sabato 16 settembre. Tre giornate per parlare di lavoro, professioni, salute, sanità, formazione, istruzione e libertà delle donne. “Sui generis”, questo il titolo delle Giornate cagliaritane delle pari opportunità, incontri e approfondimenti promossi dagli Ordini professionali di giornalisti, medici, avvocati, commercialisti e psicologi. Incontri ospitati nei locali della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari, in via Sant’Ignazio. Per la prima volta assiemei presidenti Filippo Anelli, Carlo Bartoli, Elbano De Nuccio, Francesco Greco e David Lazzari.Ai lavori prende parte anche la scrittrice, orientalista e storica Farian Sabahi sul tema “Repressione di genere al giorno d’oggi” con il moto delle donne iraniane «Donne, vita e libertà».

Giovedì 14 settembre, dalle 16 alle 19,30, si aprono i lavori con l’introduzione di Rosanna Mura, presidente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati. Forum con i vertici di cinque Ordini professionali: tra deontologia e quotidianità. Sempre giovedì, si tengono due sedute plenarie. La prima affianca i presidenti nazionali dei cinque ordini, Filippo Anelli (medici), Carlo Bartoli (giornalisti), Elbano De Nuccio (commercialisti), Francesco Greco (avvocati) e David Lazzari (psicologi). Moderata da Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna, verte su deontologia e temi delle categorie professionali. Ester Cois, prorettrice Pari opportunità ateneo di Cagliari, coordina la seduta “Donne, vita e libertà”, motto delle donne iraniane. All’evento, legato anche ai casi di cronaca, partecipano la giornalista esperta dell’Iran, Tiziana Ciavardini, Farian Sabahi, orientalista e docente di Storia contemporanea, e Guido Alpa, docente di Diritto civile, La Sapienza di Roma.

Lavoro, Reti antiviolenza, intelligenza artificiale e linguaggio di genere. Venerdì 15 sono previste nove tavole rotonde. Si dibatte di lavoro e professioni, Previdenza e povertà, Covid, segregazione orizzontale e Gender pay gap; ancora, sicurezza, burn-out professionale e reti di contrasto alla violenza. Sabato 16, dalle 9 alle 13, si dibatte sul tema “Percezione e idea della salute: dall’assenza di malattia al benessere della persona”. Ai giornalisti saranno riconosciuti 14 crediti formativi professionali.

