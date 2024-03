Pari opportunità, terremoto in commissione 

Terremoto nella commissione pari opportunità. Nelle ultime ore, a neanche un anno e mezzo dal suo insediamento avvenuto a dicembre 2022, sono arrivate le dimissioni di tre componenti: la presidente Cinzia Micheletti, la vicepresidente Nadia Magagna e la consigliera Maria Francesca Marongiu. Nessuna delle protagoniste rivela quale sia il “casus belli” ma è evidente che la quasi contemporaneità della scelta fatta manifesti un malumore diffuso all’interno della commissione ed un malfunzionamento della stessa.

La decisione

Lo si capisce già dalle dichiarazioni di Cinzia Micheletti (quota Pd) che da una parte dichiara che la scelta deriva «da crescenti impegni politici e personali che mi hanno fatto ritenere opportuno fare un passo indietro per non rischiare di divenire un ostacolo anziché facilitare il lavoro», ma poi parla di «visioni non conciliabili dei lavori e delle modalità organizzative della commissione». Quali siano le visioni non conciliabili non è dato di saperlo, ma l’ex presidente non intende abbandonare del tutto la barca: «Rimango come consigliera perché ci credo molto e sono a disposizione di colei o colui che mi succederà».

L’addio

Diversa la scelta della vicepresidente Nadia Magagna (quota Carbonia Avanti) che decide di uscire completamente dalla commissione: «Ho iniziato questa avventura con il massimo entusiasmo, convinta dell'importanza di questo strumento. I buoni propositi iniziali, però, sono rimasti tali dopo la proclamazione. Mancano i presupposti per avere una benché minima autonomia nel proporre, discutere e realizzare iniziative. Questo non si può realizzare senza risorse dedicate. Più volte lo abbiamo chiesto, ma sono arrivata alla conclusione che forse non ritenessero queste attività così importanti. Sottolineo che il nostro contributo era gratuito a differenza di altre commissioni. Chiedevo maggiore attenzione dalla politica cittadina ma non c’è stata». Anche Francesca Marongiu (quota Morittu sindaco) non ci va leggera: «La commissione non aveva più senso di esistere a queste condizioni, ha disatteso il suo ruolo di strumento di divulgazione e controllo, di agevolazione delle pari opportunità degli individui tutti. Il non avere poi una sede fissa e la completa assenza di fondi per portare avanti iniziative non hanno giocato a nostro favore. Ci tengo a precisare che le mie dimissioni non sono colpa di alcuno, ho semplicemente preferito farmi da parte». Anche chi non lascia, manifesta comunque qualche perplessità. Angela Puggioni per esempio, resta in carica e si dice «dispiaciuta per la scelta delle colleghe, ma è vero che la commissione ha bisogno di più attenzione da parte dell’amministrazione comunale per iniziative che hanno bisogno di un supporto anche economico».

Il Comune

Il sindaco Pietro Morittu ringrazia «la presidente Cinzia Micheletti e la commissione per quanto sin qui fatto e per le iniziative realizzate» ma non condivide la lettura delle dimissionarie e evidenza: «siamo certi che con la ricomposizione e il continuo sostegno dell’amministrazione, la commissione saprà proseguire nel suo encomiabile lavoro».

