Pari opportunità, si apre agli uomini 

È in arrivo un’importante modifica per rendere più inclusivo il regolamento della commissione delle Pari opportunità. Così l’intero Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo testo che permetterà anche agli uomini, e non più solo alle donne, di far parte della commissione. Lo rimarca la consigliera Emanuela Cruccu, 32 anni, che ha la delega in materia: «La decisione è in linea con i principi a cui risponde una commissione Pari opportunità e cioè operare per la valorizzazione delle differenze di genere. Ma la motivazione prevalente che ha spinto l’amministrazione è la promozione e la tutela del principio di “inclusione”, garanzia appunto di Pari opportunità». Così Emanuela Cruccu è felice della modifica approvata in aula: «Il lavoro condiviso ha portato a risultati soddisfacenti, con figure che rappresentano differenti realtà della comunità».

La modifica del regolamento era stata chiesta anche dai consiglieri di minoranza Silvia Mamusa (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Angela Canargiu e Nicola Ennas, che avevano presentato in consiglio una mozione sul tema. Con questo regolamento si andrà a comporre una commissione e al momento sono state già nominate le consigliere Maria Ariu, Angela Canargiu, Alessia Cossu, Emanuela Cruccu, Angela Deidda, Claudia Pinna e Silvia Mamusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA