Varata all’unanimità la commissione per le Pari opportunità a Guspini, ma ancora senza rappresentante maschile nonostante il cambio nel regolamento avvenuto lo scorso ottobre: nessuno si è candidato. L’assessora Giorgia Massa aveva definito «necessario» l’aggiornamento del regolamento fermo al 2017 per «adeguarlo alle sfide attuali», con l’apertura alla commissione agli uomini abbattendo «ostacoli culturali e stereotipi», e a un rappresentante della scuola perché «il cambiamento culturale parte dai banchi». Il mondo dell’istruzione è rappresentato da Selena Dessì, della scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria”.

La presenza maschile, tuttavia, rimane ancora solo sulla carta. La consigliera Simona Cogoni – che assieme ad altre sette fa parte della commissione – spera nel cambiamento che «non può avvenire, assieme alla crescita in termini di rispetto, se si elimina una parte fondamentale di questo processo, cioè gli uomini». I gruppi consiliari hanno designato anche Chiara Podda (Alleanza Sinistra), Roberta Uccheddu (Centrosinistra) e Ilaria Brigida (Impari) come componenti. Per il personale del Comune c’è Stefania Dessì. L’associazionismo è rappresentato da Marisa Murgia (XconoscereXfare), Annarella Usai (Arci), Manuela Casu (Tennis Guspini) e Amalia Collu (Anteas).

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