Pari opportunità anche per gli uomini 

Dalle sedute in streaming del Consiglio comunale alla presenza di uomini nella commissione Pari opportunità: le ultime discussioni in aula a Guspini spaziano dall’economia alla sanità. Approvato il regolamento, all’unanimità, per la diretta streaming sul web delle sedute. «Finalmente», sospira la consigliera di minoranza Simona Cogoni (Impari), «abbiamo sempre sostenuto questo percorso per cui ci siamo battuti tanto nelle precedenti legislature. L’approvazione segna un passo importante: la trasparenza». L’assessore Federico Pilloni spiega che le sedute saranno trasmesse nei canali ufficiali del Comune e disponibili per sei mesi, per poi poter essere richieste con accesso agli atti. «Il presidente del Consiglio può sospendere la registrazione per la salvaguardia di eventuali dati sensibili». Dal gruppo Centrosinistra per Guspini, l’ex vicesindaco Marcello Serru lo considera «uno strumento in più rispetto a quanto già presente. In passato, tuttavia, i cittadini potevano riprendere le sedute, dopo una richiesta».

Uomini e donne

Nuovo regolamento anche per la commissione Pari opportunità: «Adeguiamo il precedente, del 2017, alle sfide attuali», spiega l’assessora Giorgia Massa. Tra le modifiche, l’apertura agli uomini «per abbattere ostacoli culturali e stereotipi» e a un rappresentante dell’istruzione perché «il cambiamento culturale parte dai banchi di scuola». Voto unanime. Per Cogoni «il rispetto è fondamentale. Rappresentiamo tutti senza discriminazioni». In aula un appello accorato all'uso della commissione: «Basta azioni di facciata».

Altri provvedimenti

Un ordine del giorno votato a maggioranza (gruppo Impari astenuto) riguarda l'emergenza del sistema penitenziario in Sardegna, il 41-bis e il diritto alla salute e il reinserimento sociale. L'altro, votato all’unanimità, sosteneva la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la Pace.

Sanità

Nella precedente seduta del Consiglio, il gruppo Impari aveva segnalato le difficoltà dei medici di base alle prese con i parcheggi a disco orario, le attese per gli Asap e la burocrazia per i farmaci cronici. Il sindaco ha annunciato un disciplinare per la sosta in emergenza dei medici e una collaborazione con Anteas - l’associazione guspinese da tempo in prima linea nell'aiuto ai bisognosi - e farmacie per prenotazioni e pratiche. Approvata la variante al Pip, con nuove destinazioni d’uso. In aula anche il problema del conferimento di carta e cartone all’ecocentro.

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