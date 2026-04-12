Pari nella supersfida tra Medilav e Muppet 

Si conclude in parità (1-1) la supersfida tra le due finaliste della passata edizione dell’Over, Medilav e Muppet. Successi invece per De Amicis (2-1 sulla Neri Antiquariato/Barracca Manna) e Bar Dessì (2-0 sull’Aiace). Lo Sporting Diddo’s ha riposato.

La penultima giornata dei Master è amara per la vicecapolista Santiago, fermata sull’1-1 dal Settimo 1964. Stasera l’Is Cortes (contro il Deximu) potrebbe chiudere la stagione regolare in vetta. Fedele Lecis e Kalagonis domani si scontrano per il quarto posto, mentre ha riposato la Stella Rossa Villacidro (terza). Una doppietta di Manca e Garau consentono alla Muppet di vincere lo scontro diretto con la Thrermomax (a segno con Dessì e Zuddas) e di superare proprio i monserratini in classifica. Todde e Aroni invece danno la vittoria all’Atletico Uta 1984 sul Flamengo (2-1). Non si è disputata Jasp Mercato San Benedetto-4 Mori Samassi.

Dodicesima di ritorno spezzettata per gli Ultra. Al comando c’è sempre la Fly Divani che stasera incontra la Libertas Barumini, mentre domani la vicecapolista Pgs Audax Frutti d’Oro se la vedrà in casa con i Colonial Fruits. Sempre domani saranno di scena anche Teddy Boys e Brancaleone. Intanto negli anticipi, il Calasetta ha superato per 6-0 la Zuddas Gomme G&G Market, mentre Cagliari 2020 e Amatori Elmas 2024 hanno impattato per 1-1. L’altro posticipo di stasera mette di fronte nello scontro diretto Albedo e Hosham/La Fenice, ancora in lizza per un posto negli spareggi. Ha riposato invece la Cra RS Mediterranea/Ulisse.

Sono solo due le sfide che si sono disputate nello scorso weekend nel campionato Senior. Il 5-2 dell’I Love Pizza Monserrato sull’El Carnicero, serve a consolidarne il secondo posto di una classifica comandata saldamente dalla De Amicis, che stasera incontra Gli Incisivi. Sabato è stato anche il turno di Serbariu-Maracalagonis (1-1). Domani per la settima di ritorno si sfidano Orrolese e Cra Regione Sardegna, mentre Accademia Sulcitana-Deximu è stata posticipata al prossimo 27 aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA