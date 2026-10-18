pari in rimonta per il Samugheo 

Samugheo 2

Selargius 2

Samugheo (3-5-2) : Cabasino, Zucca, Frau, Cinà (34’ st Demelas), Al. Manca, Fernandez (43’ st S. Frongia), M. Frongia (6’ st N. Manca), L. Vacca (20’ st Sardu), Erbì (12’ st Cugusi), Loreto, Fadda. In panchina Savoldo, Pretta, Gallon. Allenatore Trudu.

Selargius (4-3-3) : Galasso, Bandinu, Cellini (29’ st Partis), Lepore (31’ st S. Vacca), Palmas, Salis, Melis (31’ st Keita), Rinino, Reginato, Saba, Pisano (16’ st Ragucci), In panchina Congera, Palazzo, Carcangiu, Caboni, Alvarez. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : 10’ pt Zucca, 30’ pt Reginato, 5’ st Rinino, 27’ st Fernandez.

Note : ammoniti Cinà, M. Frongia, Sardu, Salis. Recupero 1’ pt – 4’ st. Spettatori 200.

Samugheo. Al termine di una partita intensa e combattuta, un punto per parte tra Samugheo e Selargius. Il finale è un 2-2 che ha divertito e appassionato il pubblico presente. Per i padroni di casa, nonostante qualche assenza, un’altra prestazione positiva contro una delle principali indiziate per il successo finale. Gli ospiti, dal canto loro, portano a casa il primo pareggio stagionale dopo 5 vittorie nelle prime 5 uscite, dimostrando tutta la loro qualità; risultato che permette all’undici allenato da Antonio Prastaro di rimanere in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Ferrini.

La cronaca

È la formazione guidata da Federico Trudu a passare in vantaggio al 10’ quando sugli sviluppi di un fallo laterale sulla corsia di destra, la palla arriva a Zucca che lascia partire un destro insidioso che tocca il terreno di gioco e termina la corsa in fondo alla rete. Selargius che potrebbe pareggiare al 12’, ma il colpo di testa di Lepore è respinto da Cabasino. Risponde Erbì, al 14’, ma il suo tiro dal limite è parato in due tempi dal portiere ospite. Al 24’ e al 26’ sono Mauro Frongia ed Erbì a sfiorare il raddoppio. Al 30’ il pareggio: il traversone di Rinino dalla sinistra è preciso, Reginato si inserisce e di testa, con un tempismo perfetto, anticipa Cabasino per l’1-1. Al 34’ è sempre il Selargius pericoloso, ma Pisano trova la respinta del portiere di casa. Al 44’, break sulla destra di Fadda, tra i migliori in campo, cross basso per Loreto che manda sopra la traversa un rigore in movimento. Chiude la frazione la botta di Pisano, al 45’, ma Cabasino è attento.

La ripresa

Nemmeno il tempo di ripartire e, al 2’, Leonardo Vacca manda alto di testa. Al 5’ è il Selargius a passare in vantaggio; l’autore del gol è Rinino, con una punizione dai 25 metri che supera la barriera e si infila alla sinistra del portiere. Ospiti vicino al tris al 19’, ma Salis, di testa, non inquadra lo specchio di pochissimo. Nel finale di gara il Samugheo non demorde e cerca il pareggio. Al 22’ è Frau a disegnare un cross basso dalla sinistra, ci arriva Fadda sul palo opposto ma il suo tiro è ribattuto. Al 27’, il definitivo pareggio: ennesima sgroppata di Fadda sulla destra, cross verso il centro, Fernandez in proiezione offensiva anticipa il diretto avversario e mette alle spalle di Galasso. Il risultato non cambia fino al triplice fischio finale.

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