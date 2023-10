Pari fra Thermomax e la capolista Cagliari Santiago vince sul Real e aggancia la vetta 

Nella quarta giornata dell’Over della Libertas, Cagliari 2007 e Santiago guidano la classifica. Si è invece disputata la prima giornata per le categorie Master e Ultra.

La Thermomax rallenta la corsa della capolista Cagliari 2007 fermata sullo 0-0. Ne approfitta il Santiago che regola per 2-0 il Real Cocciula e aggancia la vetta a quota dieci punti.

In attesa dei posticipi di stasera (Crescenzi Sport-GliIncisivi e Genneruxi Remax Mistral-De Amicis), Jupiter (3-0 sul Toti Lounge Bar) e Cooper Band Bar Dessì (3-0 sul Kalagonis) inseguono a un punto il duo di testa. Folto il gruppone delle squadre a centroclassifica dove stazionano G.S. 150 (detentrice del titolo) e Edilpam Tecnolav, che nell’anticipo di venerdì hanno pareggiato per 1-1. Sette sono i punti conquistati anche da Barracca Manna (3-1 sul Maracalagonis) e i Muppet, vittoriosi sull’Aek Kasteddu per 3-1, mentre la Fedele Lecis New Bar Mexico conquista il secondo successo stagionale che vale proprio l’aggancio all’Acp Generali, sconfitto per 2-1.

Esordio Master e Ultra

Sono scese in campo nel weekend per il primo turno le squadre del Master e dell’Ultra.

Per la categoria Master, nell’anticipo di venerdì, esordio felice per il Flamengo, che si impone per 3-1 sulla Jasp Rassu Spedizioni. Con lo stesso risultato i Colonial Fruits liquidano il Cra Sardegna, mentre la terza vittoria di giornata la firma il Monserrato Asso Arredamenti con un pokerissimo che abbatte gli Old Boys (5-2).

Sebariu e Deximu siglano un pari senza emozioni (0-0) aspettando i due posticipi di oggi tra Fedele Lecis La Bottega del Sughero e Gli Incisivi, e Is Morus Relais Genuis e El Canecero Assemini. Risultati netti e nessun pareggio negli Ultra: a fare la voce grossa è il Cagliari 2020 con un 5-2 esterno sulla Bmk. Successo rotondo anche per gli Old Boys sul Mulinu Becciu (3-0). Festeggiano con i tre punti anche Calasetta Turisport (3-1 sul Panificio Genuis), Brancaleone (2-0 sulla Lewis Room B&B) e Teddy Boys, vittoriosi Sulla GEDI Srl per 1-0, mentre ha riposato il Monserrato Fly Divani.

RIPRODUZIONE RISERVATA