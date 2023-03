Pari fra Masnata e Cooper, Real accorcia 

Finisce in parità il big match della sesta giornata del girone A dell’Over 55 tra Masnata Chimici e Cooper Band. La capolista, dopo il (primo) ko del turno scorso, tiene a distanza la prima delle inseguitrici, ma il Real Cagliari accorcia. Nel girone B la Sardachem riprende il passo giusto per continuare la volata da primatista, con Orione Selargius e Polisportiva Sestu, che però non perdono terreno.

Rimane di cinque lunghezze il vantaggio della leader Masnata Chimici sulla Cooper Band. L’1-1 tra le due big del girone è lo specchio di una gara tattica ed equilibrata. La capolista si risolleva dopo la sconfitta con il SI.TI. Carbonia e ottiene un buon punto, mentre per la Cooper Band sfuma la possibilità di accorciare il distacco. Dello scontro diretto approfitta il Real Cagliari, che grazie al 2-0 sull’Aldebaran guadagna quota trentanove punti, con una partita in meno: mercoledì sera infatti si giocherà il recupero della gara rinviata l’11 marzo con l’Associazione Ingegneri che potrebbe avvicinare ulteriormente i bianchi al secondo posto. Pur di misura il Birrificio Isola Poggio dei Pini regola un combattivo Avis Assemini e conserva il quarto posto, dopo il mezzo passo falso nel recupero con gli Amatori la Palma, giocato martedì e terminato a reti bianche. Il vantaggio dei capoterresi sul quinto posto è minimo: in attesa della gara di mercoledì, gli Ingegneri infatti vincono nettamente il confronto con l’ultima della classe, rifilando un tennistico 6-1 all’Ellas. Prezioso in chiave playoff anche il 4-2 con cui il Club San Paolo si è imposto sui Vigili del Fuoco, che rimangono attardati in ottica spareggi, dopo un trend negativo con quattro soli punti conquistati negli ultimi otto turni. La lotta per l’ottavo posto è sempre più accesa con diverse squadre in lizza, guidate dal Cral C.t.m., che però non va oltre uno spettacolare 2-2 contro gli Amatori La Palma. Si rifà sotto il SI. TI. Carbonia galvanizzato dall’exploit di una settimana fa che nello scontro diretto batte per 3-0 la Tielle/PLS, perfezionando l’aggancio a quota ventisei punti. Gli stessi della Car-Refinish, che in questa sesta giornata ha osservato il turno di riposo.

Continua la corsa della Sardachem. Il ko di due giornate fa sembra il classico incidente di percorso che la capolista del girone B pare abbia superato tranquillamente. Il successo esterno contro i Resti Umani per 2-0 è il secondo consecutivo dopo la battuta d’arresto, anche se per la leader non c’è da stare tranquilli. Dietro, seppur a distanza di sicurezza (sei punti) si continua a correre. Gli Amatori Orione Selargius infatti vincono di misura sulla Domel E.I. 83 (penalizzata di un punto), e la Polisportiva Sestu piega la Campagnola per 2-0. Dietro, il vuoto, che solo La Vernice e la De Amicis sembrano poter colmare: la squadra degli Amatori Cagliari infatti si impone per 4-1 sul Nuraghe, raggiungendo il quarto posto a trentatrè punti, mentre il secondo successo di fila nello scontro diretto con la Di. Fer./Lido Mediterraneo (vinto per 2-1) della squadra allenata da Sandro Cocco, porta la De Amicis ad agganciare proprio il quinto posto. In coda il Cagliari 2007/Bar Gaviano abbandona l’ultimo posto grazie alla seconda vittoria consecutiva (2-1 sulla Frama/Beko Service), lasciando il fondo classifica alla Cigiesse, che nello scontro diretto con il Fileferru, non va oltre l’1-1.

