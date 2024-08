pari fiorentina e i tifosi fischiano 

Fiorentina 0

Venezia 0

Fiorentina (3-4-2-1) : Terracciano; Comuzzo (33' st Martinez Quarta), Ranieri, Biraghi; Dodo, Richardson (33' st Mandragora), Amrabat, Parisi; Barak (10' st Colpani), Kouamé (22' st Sottil); Kean (33' st Beltran). Allenatore Palladino.

Venezia (3-4-2-1) : Joronen, Alta- re, Idzes (23' st Svoboda), Sverko, Candela, Duncan, Andersen (23' st Nicolussi Caviglia), Zampano, Oristanio (1' st Pierini), Ellertsson (42' st Doumbia),Gytkjaer (1' st Raimondo). Allenatore Di Francesco .

Arbitro : Sozza di Milano

Note : ammoniti Zampano, Orista- nio, Mandragora. Recupero 2’ e 5’

Firenze. La Fiorentina non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Venezia e il risultato sommato a una prestazione deludente nel cantiere del “Franchi” ha provocato i fischi dei tifosi e la contestazione verso la società, già criticata a metà del primo tempo per la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. Insomma, il clima è già teso attorno alla squadra viola reduce dal terzo pareggio di fila dopo l'1-1 in rimonta a Parma e il 3-3 nel playoff di andata di Conference League contro la Puskas Akademia che tiene in bilico la qualificazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA