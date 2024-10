Pari Ferrini, regge il muro del Li Punti 

Ferrini 0

Li Punti 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Fredrich (30’ st Montisci), Bonu, Boi, Mancusi; Scioni, Carboni, Serra (25’ st Mazzei); Serrau (37’ st Mele); Piroddi (37’ st Lecca), Caddeo. In panchina Cordeddu, Atzei, Manca, Corona. Allenatore Pinna.

Li Punti (3-5-2) : Pittalis; Fusco, Serra, Salas; Formichelli, Centeno, Dieni (37’ st Ruiu), Cirotto (25’ st Silvetti), Fresu (45’ st Enna); Murgia, Ortiz (17’ st Lacatis). In panchina López Filpo, Barbieri, Oggiano, Delogu, Quadu. Allenatore Salis.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Note : al 46’ pt Caddeo ha calciato fuori un rigore. Espulso Fusco all’11 st per doppia ammonizione. Ammoniti Cirotto, Mancusi, Caddeo, Centeno. Recupero 2’ pt-6’ st.

Alla Ferrini manca solo il gol, il Li Punti regge con l’uomo in meno e a fine partita esulta per un punto che a lungo sembrava difficile da ottenere. Match stregato per i cagliaritani, che fanno la partita e giocano gran parte della ripresa in undici contro dieci, ma non riescono a segnare e si fermano dagli undici metri.

La cronaca

È la Ferrini ad avere il pallino del gioco fin dalle prime battute. All’11’ punizione dal limite di Caddeo, palla deviata in corner. Sempre da calcio piazzato, al 18’, respinta della difesa ospite e conclusione di Serra fuori di poco. Su recupero alto Carboni va al tiro che termina alto, ci prova pure Caddeo ma sulla respinta di Pittalis nessuno della Ferrini ribadisce in rete. In chiusura di tempo ancora Caddeo manda alto su cross di Serrau, ma nel recupero da corner l’attaccante ha un’occasionissima: su un fallo su Piroddi l’arbitro dà rigore, che Caddeo calcia fuori a Pittalis battuto.

Nella ripresa il Li Punti resta in dieci all’11’: Fusco, già ammonito appena dopo l’intervallo, commette fallo su Piroddi e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Assedio inutile

Il match diventa ancor più a senso unico, ma la Ferrini non riesce a trovare il gol. Al 32’ cross da destra di Montisci, controllo e destro a incrociare di Piroddi di poco a lato. Due subentrati, Mele e Lecca, creano una bella azione al 39’ con tiro di quest’ultimo a un passo dall’incrocio. Proprio al 90’ punizione di Scioni arretrata per Caddeo, conclusione deviata e fuori di un soffio. Nel recupero un gol annullato a Montisci e un cross di Lecca su cui si oppone Silvetti.

