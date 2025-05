Pari della Jasnagora, qualificazione in bilico 

Discorso qualificazione rimandato tra Jasnagora e Bissuola dopo il 2-2 nella semifinale d’andata dei playoff della Serie B di calcio a 5. Al PalaConi i cagliaritani di Chicco Cocco passano in vantaggio con un contropiede finalizzato da Ruggiu dopo una ribattuta. Zanardo pareggia per gli ospiti ma a un secondo dalla fine del primo tempo è Ruzzu a fissare il 2-1 con cui si va al riposo dopo una precedente traversa. Nella ripresa il definitivo 2-2 di Marton, che fa sì che tutto si deciderà al Palabruno di Mestre sabato alle 16: chi vince accede a una delle due finali, in gara secca a Cesena il 6 giugno alle 20, che danno i posti rimanenti in A2.

Serie C1

Sempre nell’andata delle semifinali playoff, ma di C1, 5-5 del Villaspeciosa con la Futsal Academy Civitavecchia. I biancorossi di Nicola Arba (ieri in maglia verde) vanno avanti 2-0 con Garrido e Mondino ma si fanno ribaltare (Morra, autogol Contini e tiro libero di Santomassimo a 2’’ dal riposo), poi Garrido segna una doppietta seguita da due reti di Lopez, che porta avanti i laziali sul 3-4 e 4-5 (in mezzo il pari di Floris). A 56’’ dallo scadere Billai trova il preziosissimo pari. Nell’Under-19 femminile Cagliari in semifinale: 5-2 al Dream Five, doppietta Virdis e gol di Canu, Orrù e Tonga.

RIPRODUZIONE RISERVATA