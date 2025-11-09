Pari del Lanusei a Santa Teresa 

Santa Teresa 1
Lanusei 1
Santa Teresa (4-2-3-1): Pedelacq; Aylal, Braga, Sanna, Traore (40’ Secci); Generoso, Owen; Djedje (42’ st Zupel, 54’ st Amin), Ziani, Siamparelli; Carlander (30’ st Montserrat). In panchina Ferraro, Alluttu, Ortiz, Leeroy, Guglielmone. Allenatore Ciarolu.
Lanusei (4-3-3): Dyguda; Mameli, Pedro Caeiro, Haas, Gabriel Silva; Rossato (38’ st Troyes), Caredda (29’ st Loi), Lusa; Usai, Martins, Mereu (13’ st Kouadio). In panchina Doumbouya, Manca, Arras, Marchetta, Trindade, Paderi. Allenatore Piras.
Arbitro: Mattu di Oristano.
Reti: pt 2’ Djedje; st 57’ Martins (r).
Note: espulsi Siamparelli (S) e Mereu (L) dalla panchina. Ammoniti Aylal, Pedelacq, Djedje, Carlander, Secci (S), Haas, Gabriel Silva, Caredda (L). Recupero: 6’ pt-12’ st. Spettatori circa 200.
Santa Teresa. Santa Teresa raggiunta al Buoncammino dal Lanusei su rigore in un recupero interminabile. Il testacoda della 9ª giornata del campionato di Eccellenza tra i galluresi, terzultimi della classe, e la vice capolista ogliastrina termina 1-1.
Gara avara di emozioni. I padroni di casa la sbloccano subito con Djedje e tengono botta per il resto della partita, fino all’ultimo dei minuti di recupero concessi dall’arbitro, quando dal dischetto la formazione ospite ottiene il pareggio con Martins.
