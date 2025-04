Pari del Cus col Tortolì, ma non basta 

Tortolì 1

Cus Cagliari 1

Tortolì (4-4-2) : Marongiu, Orrù, De Zan, Forense (47’ st Gualano), Marcich (9’ st Acosta); S. Loi (33’ st Mascia), Pili, F. Serra, Cocco (41’ st Carracoi); Oses, Timpanaro (14’ st Pascual). In panchina Doumbouya, Tangianu, Morlè, Contu. Allenatore Mereu.

Cus Cagliari (4-2-3-1) : Pillitu, Prefumo (44’ st G. Orrù), Fiori, V. Salaris, Piroddi; Puddu, Carboni (18’ st Asunis); R. Serra (29’ st Zucca), Baldussi (14’ st Demurtas), Perra; Balloi (44’ st A. Salaris). In panchina Follese, Asunis, Loddo, Mudu, Serpirù. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 39’ F. Serra; nella ripresa, 3’ Balloi.

Note : ammoniti S. Orrù, De Zan; recupero 0’ pt-4’ st; spettatori 300.

Tortolì. Il Cus Cagliari sapeva di partire svantaggiato rispetto al Sant’Elena. Non sarebbe bastata neppure una vittoria a Tortolì per salire sul treno playoff. Ecco perché quando gli universitari hanno saputo del vantaggio dei quartesi sull’Orrolese gli stimoli sono venuti meno. Al Fra Locci finisce in parità, con un gol per parte. Per gli ospiti la stagione si chiude qui, mentre i rossoblù di Tore Mereu, già certi prima di scendere in campo di partecipare ai playoff, sono attesi dal Coghinas (domenica prossima al Fra Locci), terzo classificato nel girone B.

Primo tempo

La prima occasione capita sulla testa di Balloi che all’8’, su punizione tagliata di Baldussi, gira verso la porta di Marongiu ma la palla si spegne di poco sul fondo. Al 13’ replica Timpanaro, su assist di Simone Orrù: nel suo tiro c’è la forza, meno la precisione. Ci sono i due fattori nella conclusione di Pili (17’) ma Pillitu si supera. L’equilibrio va in frantumi al 39’. Disimpegno errato della difesa del Cus che serve un regalo a Federico Serra. Il capitano rossoblù controlla ai 25 metri, avanza a piccoli passi e dal limite dell’area piazza un rasoterra che fulmina Pillitu.

La ripresa

A inizio ripresa, dopo 180 secondi, Balloi rivitalizza i suoi segnando dalla linea dell’area piccola. Un destro forte che non lascia scampo a Marongiu. Sussulto del Tortolì al 38’, con una verticalizzazione di Pascual per Cocco che calcia un mancino (quasi) perfetto: la palla esce di poco a sinistra di Pillitu. Al 46’ ci prova Carracoi (2009), all’esordio in Promozione, ma il suo tiro è alto. In campo anche i 2008 Mascia e Gualano, bomber degli Allievi.

