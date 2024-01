Pari con l’Algeria per l’Angola di Luvumbo 

Esordio in Coppa d’Africa, ieri in Costa d’Avorio, per l’Angola di Luvumbo, che pareggia 1-1 contro l’Algeria grazie al rigore trasformato da Mabululu al 23’ della ripresa dopo il vantaggio di Boundiah dopo diciotto minuti dal via. Buona prova per l’attaccante del Cagliari, partito titolare e rimasto in campo per 77 minuti. Più defilato in avvio di gara, Luvumbo è stato decisamente più propositivo e incisivo nel momento in cui è stato spostato a sinistra.

Il prossimo impegno per la nazionale angolana sabato alle 18 (ore italiane) contro la Mauritania. La terza e ultima gara della fase a gironi, si giocherà poi martedì 23 col Burkina Faso, con fischio d’inizio alle 21.

Sempre ieri si sono giocate anche Senegal-Gambia (finita 3-0) e Camerun-Guinea (1-1).

