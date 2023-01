Pari col brivido per il Li Punti 

Li Punti 2

Carbonia 2

Li Punti (4-4-2) : Secchi, Barracca, Ruiu, Val, Serna, Cardone (20’ pt Manca), Troisi, Olmetto, Lemiechevsky, Fini, Coulibaly. In panchina Mannoni, Pes, Salis, Manca, Mosetti, Garau, Castigliego, Alvarez. Allenatore Cosimo Salis.

Carbonia (4-4-2) : Kirby, Fabio Mastino, Serra (10’ st Monteiro), Andrea Mastino, Hundt, Porcheddu, Dore, Pitzalis, Porru, Prieto (28’ st Isaia), Sartini (10’ st Mancini). In panchina Idrissi, Cocco, Orrù, Fidanza. Allenatore Diego Mingioni.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 30’ Ruiu, nella ripresa 1’ Coulibaly, 30’ Dore, 34’ Porcheddu.

Note : Espulso Olmetto. Recupero 1’pt-5’st.

Sassari. Il Li Punti ha una fame disperata, il Carbonia sembra ancora tramortito dalla finale di coppa Italia persa ai rigori: così dopo il pareggio concesso pochi giorni fa alla pericolante Monastir Kosmoto, i minerari di Mingioni penano non poco anche contro un Li Punti molto determinato e a un passo dalla vittoria, se non fosse che i sulcitani negli ultimi minuti sono riusciti a recuperare la gara e a sfiorare addirittura il sorpasso. Si inizia con un minuto in ricordo di Sandro Masciarelli, ex presidente, allenatore e dirigente del Carbonia scomparso tre giorni fa. A fare la gara è subito il Li Punti e la differenza in classifica non si avverte. I padroni di casa passano al 30’ con un inserimento di Ruiu su angolo.

Secondo tempo

A inizio ripresa trascorrono non più di 30 secondi e in azione di ripartenza Coulabaly raddoppia. Carbonia in confusione, le belle giocate sono rimandate anche perché la squadra di Cosimo Salis continua a pressare. Il Carbonia perde Serra per un dolore al ginocchio, ma gli ospiti riprendono fiducia quando al 30’ sugli sviluppi di un angolo Dore si inserisce su un cross lungo segnando il 2 a 1. Il Li Punti teme la rimonta che difatti si concretizza 4 minuti dopo, sempre su azione conseguente a corner, il timbro è di Porcheddu. Per il Carbonia potrebbe concretizzarsi una clamorosa remuntada (ma per il generoso Li Punti sarebbe stato obiettivamente troppo) quando viene espulso Olmetto per doppia ammonizione. La posizione in classifica e l’uomo in meno costringe i sassaresi ad accontentarsi di un punto ma a cinque dal termine Porru, dai 16 metri, ha la palla del sorpasso: la spara alta. Il forcing finale dei minerari è sterile.

