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19 giugno 2026 alle 00:30

Pari che vale poco tra Sudafrica e Repubblica Ceca 

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Rep. Ceca 1

Sudafrica 1

Repubblica Ceca (3-5-2) : Kovar, Hranac, Krejci, Holes, Coufal, Sadilek (22' st Soucek), Darida (11' st Sulc), Sojka (11' st Zeleny), Cerv (33' st Zima), Hlozek (22' st Provod), Schick. Ct Koubek.

Sudafrica (4-2-3-1) : Williams, Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba, Adams (1’ st Mofokeng), Mbatha, Appollis, Mokoena, Maseko (39' st Sebelebele), Rayners (22' st Makgopa). Ct Broos.

Arbitro : Tori Penso (Usa).

Reti : 6' pt Sadilek, 38 st' Mokoena .

Atlanta. Un pareggio che serve a poco è il risultato equo di un match modesto, quello tra la Repubblica Ceca e il Sudafrica, che rimangono staccati al terzo posto del girone A. Un gol di Sadilek in avvio sembrava avere indirizzato l'incontro, ma gli europei commettono l'errore di accontentarsi e di non affondare lasciando sempre il match in bilico. Alla fine a sorpresa il Sudafrica riesce a ottenere un rigore, per fallo di mano di Sulc, e dal dischetto Mokoena spiazza il portiere. Ora la possibilità di qualificarsi viene rimandata al terzo incontro. Ma la partita di Atlanta verrà ricordata perché viene diretta da una terna statunitense al femminile: è la seconda volta al Mondiale, dopo l'esordio in Qatar. Ottima la prestazione di Tori Penso, sorridente e sempre vicina all'azione, che aveva diretto tre gare alle Olimpiadi di Parigi.

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