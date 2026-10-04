Pari all’ultimo per il calcio pirri, il tertenia fa poker 

Calcio Pirri 1

San Basilio 1

Calcio Pirri : Angioni, Banchero (82' Grussu), Cabiddu, Corda (58' Orru), Darboe, Kepych, Loi, Pandori, Prefumo (69' Meloni), Scardanzan (58' Siddi), Solla (91' Concas). Allenatore Busanca.

San Basilio : Cuccu, Casti, Locci, Frau, Bussu, Piga (64' Senis), Addis, Congiu (91' Scano), Porru (96' Fadda), Mascia (81' Erriu), Anedda. Allenatore Erriu.

Arbitro : Marras di Cagliari.

Reti : 48' Anedda, 84' Siddi .

Si chiude in parità al Mulinu Becciu di Cagliari la sfida tra Calcio Pirri e San Basilio, valida per la seconda giornata del girone A di Prima categoria. È una gara combattuta, con gli ospiti più pericolosi nel primo tempo, che si chiude a reti inviolate. Nella ripresa, dopo appena tre minuti, Anedda porta avanti il San Basilio. Il Pirri reagisce e ha subito la grande occasione per pareggiare, ma Buba Darboe fallisce a porta vuota. I padroni di casa insistono e al 39' trovano l'1-1 con Siddi, entrato dalla panchina.

«Partita equilibrata», commenta uno dei tre presidenti del Pirri, Bobo Mannai, «il San Basilio è una squadra ostica che vive di entusiasmo e ha giocatori esperti. Noi non siamo ancora all'apice della forma. Loro hanno avuto qualche occasione nel primo tempo, noi la nostra l'abbiamo sprecata sullo 0-1 con Buba a porta vuota. Per come è andata la partita, ritengo che il pareggio sia il risultato giusto».

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