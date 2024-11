“Parete di genere”, un flash mob  di atleti e spettatori 

I campi di padel di Santa Maria si sono riempiti di persone per assistere al flash mob sportivo, “Parete di genere”. Tanti, in qualche maniera, sono voluti scendere in campo per le pari opportunità, contro la discriminazione, il sopruso e la violenza. Giocatori, spettatori e amministratori comunali hanno partecipato diventando protagonisti dell'iniziativa sui campi dello Sporting padel Macomer. Un evento promosso dall’Aics in tutta Italia, per dire no alla violenza di genere e riflettere sull’importanza dello sport contro ogni forma di discriminazione.

Lo Sporting padel Macomer ha aderito all’iniziativa, confermando il proprio impegno e sensibilità sul tema. L'incasso della giornata è stato devoluto in beneficenza a enti che forniscono sostegno alle vittime di violenza. C'è stata una buona partecipazione di pubblico compresa anche la presenza del sindaco, Riccardo Uda, e diversi consiglieri comunali e rappresentanti di altre associazioni sportive.

Il torneo è stato vinto dalla coppia Bobore Contini-Claudia Bacci, che si è imposta nella finale su Bea Cugusi-Franco Cocco. «È stata una grande giornata di festa - dice Maurizio Muzzu, dello Sporting padel Macomer - ringraziamo il pubblico che ha voluto assistere a questa manifestazione e ringraziamo tutti gli atleti e le atlete che hanno partecipato».

RIPRODUZIONE RISERVATA