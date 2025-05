Parere positivo per la Olbia-Arzachena 

Era il nodo tecnico che per almeno due anni ha ingessato la procedura della Olbia Arzachena, dopo una variante del tracciato è stato necessario un nuovo passaggio davanti alla Commissione Via-Vas. Ora è arrivato il via libera dell’organismo tecnico che sforna le valutazioni di impatto ambientale (per i ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente). Il parere positivo è per il primo lotto, a quattro corsie, da Olbia ad Arzachena (località San Giovanni). L’ente che procede è Anas. La notizia è stata subito ripresa dal deputato leghista, Dario Giagoni: «Finalmente è arrivato il parere positivo della commissione Via-Vas. È una risposta importante e positiva che arriva dal ministero delle Infrastrutture, dal ministro Matteo Salvini e dal ministero dell’Ambiente». E anche il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha commentato subito: «Apprendiamo con grande soddisfazione del via libera in Commissione per la 4 corsie Olbia - Arzachena - Santa Teresa, seppur sfiancati dalla lunga attesa. Abbiamo promosso e preso parte a tavoli di lavoro, a mobilitazioni, a incontri istituzionali. Ora auspichiamo un avvio celere delle procedure di appalto. Sappiamo quanto vale la Gallura in termini di PIL per l’Isola grazie al comparto turistico, al commercio e ai servizi che le fanno capo, ed è impensabile puntare allo sviluppo economico senza una viabilità all’altezza».

