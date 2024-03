Parenti serpenti, famiglia e divertimento 

Un salto mortale senza rete è la scelta di raccontare l'universo che è la famiglia e le sue sfumature parentali. In chiave ironica la narrazione si scopre piacevole e utile.

Questo è l'ottimo lavoro tutto al femminile di Teresa Porcella, Roberta Balestrucci e Marianna Balducci con il loro “Parenti Serpenti” per Rizzoli.

Il titolo evoca il celebre film di Monicelli, tanto amato da Porcella che regala un'architettura ben studiata per un alfabetiere parentale che guida il lettore alla (ri)scoperta delle insolite e audaci caratteristiche della categoria. Tra le pagine si intuisce che i ruoli non si interpretano ma si guadagnano sul campo con fare divertente.

In effetti, il libro è ludico dall'inizio alla fine e il gioco comincia con la selezione dei vocaboli che finiscono con “enti”, le cui rime sono ben nutrite grazie alla ricerca delle varie tipologie. Ecco perché le autrici si fidano di lettori sorridenti, intelligenti, compiacenti. Seguendo l'alfabeto base italiano, ogni definizione semiseria è preceduta da un distico a rima baciata che fa da slogan ai difetti e alle fragilità umane. Il racconto scorrevole è arricchito da un caso sconosciuto, di fantasia, capace di inquadrare al meglio il genere descritto, e un caso conosciuto, attraverso il quale rintracciare nella memoria come venivano trattate le relazioni nell'arte e nella letteratura. E così si legge de L'Innominato, per i Redenti, dello Zio Fester per i Quozienti, del Papà Gambalunga per gli Opulenti, quei parenti ricchi che forse non sono poi così beati.

Questo lavoro scritto a sei mani si basa sulla ricerca dell'equilibrio tra le parole note e inventate. (Federica Abozzi)