Le reazioni.
11 agosto 2025 alle 00:26

«Parenti infastiditi dalle indiscrezioni» 

«Nessun commento. I parenti sono stravolti, non vogliono rilasciare alcuna dichiarazione». L’avvocato Marco Aste - legale della famiglia di Marco Pusceddu, il 51enne ucciso a Buddusò – ieri mattina ha incontrato i genitori dell’operatore del soccorso ammazzato a colpi di pistola. «Stanno vivendo momenti difficili, chiedono rispetto e sono infastiditi per le troppe indiscrezioni prive di ogni fondamento». I parenti saranno interrogati nei prossimi giorni. L’attività investigativa si allarga al Sulcis Iglesiente, dove verranno sentiti amici e colleghi di lavoro di Marco Pusceddu. Non rilascia dichiarazioni nemmeno Maria Cristina Falchi, ex fidanzata del 51enne di Portoscuso, che lo aveva denunciato per stalking. «È sconvolta per quanto accaduto. Non intende commentare», afferma la sua legale Alessandra Ferrara. La donna è impegnata nel mondo del soccorso e opera con la Sodalitas di Iglesias. Qualche mese fa aveva soccorso insieme a un amico proprio Marco Pusceddu, colpito alla testa mentre si trovata in una piazzola di sosta a Flumentepido. Un episodio misterioso sul quale gli inquirenti stanno cercando di far luce. Ancora ieri non risultavano interrogatori e controlli da parte dei carabinieri delle Compagnie di Iglesias e Carbonia.

Anche ieri la figura dell’operatore del soccorso è stata ricordata sui sociali dai tantissimi amici delle associazioni di volontariato in cui ha lavorato. (f. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

