Parente di un’anziana minaccia l’amministratrice di sostegno 

Aveva ricevuto dal Tribunale di Nuoro il compito di gestire gli interessi di Rina Chessa, un’anziana donna di Orune che, a causa delle sue condizioni di salute, necessitava di un supporto esterno. Alla morte della donna, nell’agosto del 2022 l’amministratrice Chiara Murru andò nell’appartamento della defunta per redigere un inventario dei beni, un passo fondamentale per la chiusura della gestione del patrimonio della sua assistita. Quando l’amministratrice nuorese il 29 agosto dopo il funerale, si recò all’abitazione, avvisando i familiari della necessità di verificare l’inventario dopo il ricovero di Rina in una struttura, venne aggredita. La situazione si complicò rapidamente, quando i familiari giunsero nell’appartamento. Massimiliano Mancini e Giovanna Cabiddu insieme alla figlia Alessandra iniziarono a contestare l’operato dell’amministratrice. «Mi minacciavano e interrompevano il mio lavoro» ha raccontato la donna che si era fatta accompagnare dal commercialista Giovanni Tronci. La tensione crebbe e la Mureddu chiamò i carabinieri chiedendo a Tronci di riprendere tutto col cellulare prima dell’arrivo dei militari. Questo fece scattare la figlia della Cabiddu. «Alessandra strappò il cellulare al commercialista – ha raccontato la donna – quando andai a riprenderlo mi mise le mani addosso e mi strappò la maglietta, mi tirò dei colpi». Alessandra Mancini è ha processo per lesioni.

