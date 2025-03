Parejo lancia l’Uri: «Volevamo vincere» 

Il 2-2 nell’anticipo di lusso tra Atletico Uri e Caprera conferma la leadership in Eccellenza delle giallorosse. Frenata dell’Audax, raggiunta al quarto posto dalla Gioventù Assemini. In Serie C, sconfitta per la Tharros.

Pari emozionante

Gol e spettacolo nel big match di sabato. «Siamo entrate in campo per vincere. L’infortunio dopo quattro minuti di Delogu ci ha complicato le cose, ma è andata bene», dice Angel Parejo, tecnico dell’Atletico Uri, che nonostante abbia vissuto tante battaglie nella sua gloriosa carriera da calciatrice (nella Torres e nella Nazionale spagnola) ha sentito particolarmente questa sfida: «Ho vissuto una settimana di grande tensione. La partita era decisiva, una sconfitta avrebbe riaperto il campionato. Il punto invece ci consente di mantenere tre punti di vantaggio, ma questo non significa che abbiamo vinto. Io non mi fido e alle mie ragazze dico di continuare a giocare ogni partita come fossero finali, anche perché siamo ancora imbattute e le nostre avversarie da qui alla fine cercheranno in tutti i modi di vincere contro di noi».

L’allenatore biancoverde Luca Novelli accetta sportivamente il verdetto del campo, pur con qualche recriminazione. «Partita combattuta con i portieri grandi protagoniste da una parte e dall’altra. Il risultato ci può stare, ma non sono soddisfatto della nostra prestazione, anche se abbiamo approcciato bene alla gara. Peccato, perché questa era una chance importante. Il campionato però è ancora lungo e ci sono tante partite da giocare. Loro qualche punto potrebbero lasciarlo e noi dovremo approfittarne. Continuiamo a crederci. Abbiamo anche una finale di Coppa Italia da disputare, tutto può ancora succedere».

La terza forza

Sabato nella terza di ritorno si è giocata anche Pgs Audax Frutti d’Oro-Real Sun Service: la squadra di Antonio Pinna si conferma al terzo posto grazie al successo esterno sulle capoterresi (3-1), firmato dalla tripletta di Dasara. Per le biancoverdi il gol è di Serra. Le ragazze di Gianluca Pistilli vengono raggiunte al quarto posto dalla Gioventù Assemini, vittoriosa 6-0 sulla Cos Sarrabus Ogliastra: una doppietta di Manca e poi i gol di Parmentola, Scanu, Peddis e Panarello firmano il rotondo successo. Sospesa dopo sette minuti nella ripresa (sullo 0-0) e rinviata dall’arbitro Di Cesare di Cagliari la sfida tra Maracalagonis e Tortolì a causa dell’infortunio occorso alla 15enne rossoblù Melis. Vittoria infine per il Selargius, che si impone 2-0 sul Castello Cagliari (in rete con Piras) grazie alla doppietta di Di Giovanni.

Il ko

Nella sesta giornata di ritorno del girone A di serie C la Tharros esce sconfitta 2-0 da Gallarate nello scontro con la Azalee Solbiatese. Dopo un primo tempo a reti inviolate, le biancorosse cedono nella ripresa. Ha riposato invece la Torres.