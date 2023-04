Pareggio Ferrini, allarme Amsicora: è ultima 

Il trittico di fuoco della Ferrini inizia con un pareggio a Bra, 2-2 in rimonta. L’ultima di andata della serie A Èlite di hockey su prato maschile consegna anche l’ultimo posto dell’Amsicora dopo la sconfitta per 4-3 con la capolista Valchisone.

A Bra la Ferrini ha sempre frenato le sue ambizioni, stavolta è andata meglio. Inizio spavaldo con due occasioni e un corto. Il Bra si fa vivo solo nella seconda frazione, e dopo il riposo passa due volte. Nell’ultimo quarto prima Brunetto poi Edris su corto evitano la sconfitta. Sabato prossimo la Ferrini gioca a Roma con la Tevere, nel turno successivo ospiterà Valchisone: due partite decisive.

L’Amsicora gioca a viso aperto a Villar Perosa, ma non è fortunata. Il Valchisone passa alla prima occasione, raddoppia in contropiede e segna la terza rete dopo un palo cagliaritano su corto. Giaime Carta accorcia su rigore, i piemontesi segnano sull’unico corto della gara. Ancora Carta su rigore e Giuliani riaprono la partita ma non c’è più tempo.

In serie A1 la Juvenilia Uras ha battuto l’Adige 6-1, con reti di Smith, Simone Grussu e nella quarta frazione Dilber e tripletta di Rizwan. Il Cus Cagliari ha pareggiato 1-1 a Pistoia, mentre l’HT Sardegna ha perso 3-1 con l’HC Roma.