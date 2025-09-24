VaiOnline
Al Turiddu Madami.
25 settembre 2025 alle 00:31

Pareggio d’oro di una grande Cos in casa Flaminia 

Flaminia 2

Cos 2

Flaminia Civita Castellana (4-4-2) : Torrielli, Boyou (18’ st Zanchi), Lisari, Falilo, Ricozzi, Bonugli, Casoli, Massari (44’ st Passiatore), Tascini, Sirbu, Polidori (17’ st Malaccari). In panchina Falocco, Orlandi, Falli, Brasili, Scarafoni, Maccari. Allenatore Federico Nofri Onofri.
Costa Orientale Sarda (3-5-2) : Xaxa, Spanu, Rosseti, Rossi, Cabiddu, Oriano (28’ st Dessena), Murgia, Feola, Sacko (28’ st Intinacelli), Nurchi, Demarcus (41’ st Satalino). In panchina Mejri, Demontis, Demurtas, Prieto, Sarritzu, Zurbriggen. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : De Stefanis di Udine.

Reti : pt 13’ Demarcus, 15’ Sirbu, 36’ Tascini; st 46’ st Satalino.

Note : ammoniti Lisari, Ricozzi, Zanchi, Torrielli, Cabiddu; angoli 5-4 per il Flaminia; recupero 2’ pt e 5’ st.

Civita Castellana. In pieno recupero la Costa Orientale Sarda strappa un punto prezioso allo stadio Madami di Civita Castellana contro la Flaminia mantenendo l’imbattibilità stagionale. Finisce 2-2. Ottima la prestazione della squadra di Francesco Loi, che ha anche fallito un rigore, il terzo consecutivo, sul risultato di 1-1.

Il match

La Cos parte subito forte: prima Nurchi impegna Torrielli, poi Demarcus calcia di poco sopra la traversa. Al 7’ è la Flaminia a rispondere con Sirbu, che costringe Xaxa alla deviazione in angolo. Al 13’ i sardi sbloccano il risultato: Sacko si libera con un elegante tunnel di un avversario e serve l’accorrente Demarcus, che insacca con precisione. La gioia del vantaggio però dura poco: appena 2’ dopo i padroni di casa pareggiano con Sirbu, servito da Polidori. Al 17’ Nurchi da posizione favorevole non trova lo specchio della porta. Al 30’ altra grande chance per la Cos: Sacko conquista un calcio di rigore ma Demarcus si fa ipnotizzare da Torrielli, che respinge in tuffo. Al 36’ la Flaminia completa la rimonta con una deviazione aerea di Tascini su cross di Casoli.

Nella ripresa la Cos si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, che arriva meritatamente al 1’ di recupero con il neoentrato Satalino.

