Pareggio amaro per la Torres 

Torres 1

Lucchese 1

Torres (4-3-1-2) : Salvato; Fabriani, Antonelli, Dametto, Liviero (40’ pt Girgi); Gianola (10’ st Saporiti), Lora, Masala (33’ st Omoregbe); Lisai (33’ st Bonavolontà); Diakite (10’ st Ruocco), Scappini. In panchina Garau, Pinna, Carminati, Tesio, Lombardo, Carboni. Allenatore Sottili.

Lucchese (3-4-1-2) : Cucchietti; Quirini, Bachini, Merletti; Bruzzaniti (38’ st D’Ancona), Franco, Tumbarello, Visconti (38' st Mastalli); Di Quinzio (18’ st Alagna); Ravasio (17’ st Romero), Panico (28’ st Fabbrini). In panchina Coletta, Galetta, Alagna, Ferro, Romero, D’Ancona, D’Alema, Mastalli, De Maria. Allenatore Maraia.

Arbitro : Djurdjenic di Trieste.

Reti : 17’ st Panico, 31’ st Scappini (rig.)

Note: e spulso al 30’ st Merletti per doppia ammonizione. Ammoniti Merletti, Diakite, Bruzzaniti, Sottili, Antonelli, Bonavolontà. Recupero 3’ pt-5’ st. Spettatori: 2.000.

Sassari. Dall’Inferno al Purgatorio, perché le porte del Paradiso sono ostruite da due pali: quelli colpiti da Omoregbe e Saporiti che valevano la vittoria in rimonta. Invece contro la Lucchese, nel finale in inferiorità numerica, è solo 1-1. Ennesima occasione persa per allontanarsi dalla zona playout e sbloccarsi al “Vanni Sanna” dove ormai sono sette le partite senza vittoria. Tre mesi che diventano sconfortanti per squadra e dirigenza e irritanti per il pubblico, che meriterebbe di poter gioire pienamente. Se contro la Recanatese la Torres si era involuta nel secondo tempo, questa volta ha avuto un approccio troppo morbido nel primo scatenandosi nella ripresa solo dopo aver regalato l’ennesimo gol agli avversari. Se poi alle lacune si accompagna anche la iella, il cammino verso la serenità è doppiamente difficile.

La cronaca

Subito pericolosa la Torres a destra con Lisai, che serve arretrato in area per Fabriani: dal batti e ribatti si salvano gli ospiti. La risposta della Lucchese al 12’: il trequartista Di Quinzio riceve, si gira e fa partire una staffilata che va vicino al palo sinistro. Al 35’ l’occasione più netta del primo tempo: palla alta che Diakite in area lascia scendere e calcia poi bassissima mancando l’angolino destro di neppure mezzo metro. Dopo l’uscita di Liviero per un problema muscolare (entra Girgi), il tecnico inverte Masala e Gianola a centrocampo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con Panico che sguscia fra i centrali Antonelli e Dametto e spara un siluro con effetto a uscire. Al 62’ su una palla che finisce in mezzo Girgi deve marcarne due, Dametto va sull’altro attaccante e Panico è libero in area piccola e segna. Al 74’ il siluro da sinistra di Bruzzaniti si stampa sulla traversa. Al 76’ Ruocco a sinistra mette in mezzo dove Saporiti gira in rete ma c’è la mano di Merletti che prende la seconda ammonizione e viene espulso. Scappini batte il rigore e manda la palla dove il portiere non arriva. All’81’ doppio palo Torres: prima quello sinistro sul diagonale del neo entrato Omoregbe, poi quello destro su girata in area di Saporiti.

Caos in curva

Durante la gara c’è stato movimento anche in curva nord, con alcuni scontri tra componenti della stessa tifoseria organizzata della Torres. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per calmare gli animi. Al momento non si sa se ci saranno conseguenze.

