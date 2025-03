Pareggio amaro, ma va bene così 

Cagliari 1

Genoa 1

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (33' st Pavoletti); Makoumbou (16' st Prati), Deiola (33' st Adopo); Zortea, Viola (16' st Gaetano), Coman (31' pt Augello); Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Marin, Jankto, Palomino, Kingstone, Felici. Allenatore Davide Nicola.

Genoa (4-2-3-1) : Leali; Norton-Cuffy (1' st Zanoli), De Winter, J. Vásquez, Martín; Badelj (7' st Masini), Frendrup; Ekhator (21' st Matturro), Miretti, Cornet (30' st Malinovskyi); Ekuban (7' st Pinamonti). In panchina Siegrist, Sommariva, Onana, Sabelli, Cuenca, Otoa, Venturino. Allenatore Patrick Vieira.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Reti: nel primo tempo 18' Viola, nella ripresa 2' Cornet.

Note: ammoniti Badelj, Deiola, Masini, Pavoletti. Angoli 2-5. Recupero 2' primo tempo-4' secondo tempo. Spettatori 15.827 per un incasso di 327.340 euro.

Un punto che va bene al Cagliari. E anche al Genoa, che segna in rimonta e poi controlla la sfida. Per la squadra di Nicola, che arrivava da tre giorni di conclave ad Assemini, una grande occasione non sfruttata e un calo, vistosissimo, dopo un buon primo tempo. Nella ripresa si è visto il buio e poco altro.

Nicola boccia Augello e Adopo e sceglie Obert e Deiola, con Viola vicino a Piccoli. Dall’altra parte Pinamonti è in panchina. Squadre aggressive, la prima fiammata produce anche un gol: al 9’, una discesa improvvisa di Obert con palla centrale rasoterra per Piccoli, il gol è bellissimo ma l’arbitro annulla, offside di spalla, peccato. Piccoli è vivo anche nella sua area, spazza di testa un pallone pericoloso. Il Genoa comincia a macinare calcio, si aggrappa a Miretti (tentativo di testa su cross da sinistra) anche per le idee offensive. Al 15’ un fallaccio su Deiola porta Coman a battere uno strano calcio di punizione, di destro da destra, palla sul palo.

E poi il gol: al 18’ mischia accesa in area del Cagliari, tre brutti errori del Genoa che non chiude l’azione, il rinvio di Obert porta Piccoli dall’altra parte a combattere con De Winter, la difesa della palla è da antologia, l’attaccante riesce a girarsi e a trovare in area Viola, il 10 pur se ostacolato da Cornet e Frendrup in caduta infila Leali con un sinistro debole e preciso. Poco dopo si fa male Coman, che affonda in una zolla e gira la caviglia. Poi crolla: al 30’ entra Augello e non Felici. Dopo tre palle perse da Makoumbou in un minuto, al 38’ un ribaltamento da sinistra di Viola trova dall’altra parte Zortea, cross di prima e deviazione di poco a lato di Piccoli. Da quel momento, solo Genoa. Al 41’, dopo un lungo palleggio a sinistra, palla di Badelj in area, nessuno ne approfitta, difesa del Cagliari immobile. La squadra di Vieira preme, nel recupero batti e ribatti in area del Cagliari, il Genoa ha un’altra occasione nitida non sfruttata.

La ripresa

Nel Genoa fuori Norton Cuffy, c’è Zanoli. E subito la difesa cagliaritana va in pausa: lancio di Badelj, Ekuban aggira Luperto in corsa, mette palla rasoterra in area e Cornet brucia Zappa, 1-1, minuto 2.

Vieira dà peso e velocità, fuori Badelj ed Ekuban per Masini e Pinamonti, è il 6’. Il Cagliari accusa il colpo, il Genoa domina e arriva in porta con De Winter, che sbaglia da un metro su cross di Martin al 13’. Ammonito Deiola (15’), fallo di rabbia sull’ennesima palla persa. Dentro Gaetano e Prati (bentornato) per Viola e Makoumbou al 16’, pochi istanti dopo Caprile salva su Pinamonti lanciato a rete, gara apertissima. Con il Cagliari in confusione, il Genoa prova a passare ma senza creare veri pericoli. Fallaccio di Masini su Augello e cartellino giallo annesso. Sbagliano tutti, anche gli insospettabili. Al 21’ Matturro per Ekator, poi (finalmente) un segnale dal Cagliari, spunto isolato di Gaetano, nulla di fatto. Altri cambi: Malinovskyi per Cornet, Pavoletti e Adopo per Obert e Deiola al 32’. il Cagliari ha due punte e arriva, al 34’, un altro segno di vita, un colpo di testa di Piccoli deviato in angolo. Zortea spedisce in curva sull’azione seguente, Gaetano al 90’ colpisce di testa e il pallone finisce malinconicamente sul fondo. Un pareggio amaro, ma non era giornata. Il ritiro non è servito a nulla.

