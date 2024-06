Pardu Nou, inferno di fuoco: case evacuate 

Un piccolo focolaio in periferia in pochi secondi ha preso vigore minacciando case e aziende. È stata una serata d’inferno ieri fra Siamaggiore, Solarussa e Tramatza con momenti di grande tensione all’interno della borgata agricola di Pardu Nou, dove sono state evacuate anche diverse abitazioni. Solo a tarda sera la situazione è tornata sotto controllo grazie al grande lavoro di vigili del fuoco, forestale e volontari. Sono intervenuti anche due elicotteri della protezione civile regionale e un Canadair.

Il rogo

Nel primo pomeriggio è scattato l’allarme: nei campi intorno alla borgata di Pardu Nou un focolaio, alimentato dal forte vento, è diventato sempre più minaccioso fino a lambire aziende e case. Il centro abitato, soprattutto nella zona intorno alla chiesa, è stato completamente invaso dal fumo, l’aria era irrespirabile tanto che c’è stato l'ordine di evacuazione. Momenti di tensione e paura, qualcuno non voleva lasciare la propria casa ma poi una decina di famiglie è stata allontanata in via precauzionale. Rischio altissimo anche per alcune abitazioni della periferia, circondate da campi di grano: in questo caso i residenti hanno bagnato i giardini e i terreni vicini per cercare di arginare un’eventuale estensione del rogo.

Gli interventi

I vigili del fuoco sono subito intervenuti con tre squadre a terra e due autobotti arrivate dalla sede centrale del comando provinciale di Oristano. Impegnate anche le squadre del corpo forestale, due elicotteri del servizio antincendio regionale, e un Canadair arrivato dall’aeroporto di Ciampino. A fine serata erano ancora in corso le operazioni di bonifica, la stima dei danni al momento non è stata effettuata ma pare che il fuoco abbia investito circa 20 ettari di terra. Sul posto anche gli uomini della squadra mobile e delle volanti intervenuti in supporto durante l’evacuazione delle case. La polizia inoltre per circa mezz’ora ha chiuso la strada Provinciale 18 che porta a Pardu Nou.

Tramatza

Difficoltà inoltre alla periferia di Tramatza a ridosso della 131 dove un incendio ha minacciato la zona artigianale. Una nuvola di fumo si vedeva a distanza sulla Carlo Felice ma non ci sono stati problemi per la circolazione. Disagi e paura invece quando le fiamme hanno lambito un mobilificio e alcune aziende agricole; in cenere circa 20 ettari di terra. Sul posto gli agenti del corpo forestale e i vigili del fuoco.

RIPRODUZIONE RISERVATA