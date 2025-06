Pardinixeddu, per i bus si dovrà attendere 

Sembrava tutto fatto, invece anche il prossimo anno scolastico, quai sicuramente, gli studenti di Pardinixeddu (al di là dell’ex Statale 554) dovranno arrangiarsi per raggiungere le scuole. Il servizio del bus a chiamata annunciato dal Ctm, non potrà partire fino a quando non saranno riparate le strade. L’annuncio è stato fatto nei giorni scorsi in una riunione del Comitato di Pitz’e Serra, Quartello, sa Forada e Pardinixeddu con il Comune. Le strade del quartiere, in parte ancora sterrate, sono disseminate di buche che non consentono il passaggio dei mezzi pubblici.

«All’incontro», spiega la presidente del Comitato, Donatella Putzolu, «ha partecipato il consigliere Martino Sarritzu, che ci ha fatto presente il problema. La criticità sembrava risolta, ma il consigliere ci ha informati che il Ctm non può attivare la linea sino a quando non verrà ripristinato il manto stradale» . Per quanto riguarda la viabilità, «sul progetto di nuove rotonde ci dicono che tra via Generale Dalla Chiesa e via Fiume sta per essere realizzata una rotatoria, a spese del supermercato Eurospin. Ciò renderà la viabilità senz’altro più sicura. Inoltre è stata da poco tempo stanziata la somma per la costruzione della nuova arteria stradale che da via Cecoslovacchia arriva in via Italia, e in un secondo momento sarà prolungata fino a via Fiume».

