Pardinixeddu, i bus si allontanano 

Sembrava cosa fatta, invece per vedere passare il bus anche nel quartiere di Pardinixeddu, 3000 abitanti al di là della statale 554, bisognerà aspettare ancora.

Dopo il sopralluogo dello scorso dicembre tra i tecnici del Comune, il Ctm e i rappresentanti del Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e appunto Pardinixeddu, che avevano valutato le diverse possibilità, i tempi si allungano.

Tutto fermo

Se infatti l’azienda di trasporti si è detta disponibile ad allungare il percorso della linea 41 con una fermata a prenotazione per gli studenti, il via libera è vincolato ad tutta una serie di questioni. Primo tra tutte la riparazione delle strade della lottizzazione, che si trovano da tempo in condizioni critiche, e in secondo luogo, la sistemazione di segnaletica e cartelli stradali.«E una volta fatto questo» spiega il consigliere del Ctm per il Comune di Quartu, Franco Turco, «si dovrà poi presentare tutto il progetto anche alla Motorizzazione. Non è quindi una cosa immediata, ma siamo fiduciosi». Anche perché, aggiunge Turco, «si dovrà adesso controllare se tutte le strade del quartiere sono comunali o no. Solo allora e solo se si appura la proprietà comunale, si dovrà decidere se asfaltarle e se sistemare i cartelli stradali. Il Ctm, come già era stato detto, è pronto ad allungare la linea 41, bypassando in questo modo anche la questione del chilometraggio che non si può aumentare se la Regione non dà il fondi».

La lunga attesa

E così agli studenti della zona ma anche ai tanti abitanti che non hanno l’auto, non resta che continuare a percorrere un lungo tratto dell’ex statale per raggiungere le fermate. «In collaborazione con il Comune», spiegano dal Ctm, «sono stati fatti dei sopralluoghi per verificare la possibilità di collegamento con il trasporto pubblico della zona di Pardinixeddu. Alla fine l’ipotesi generale dei servizi a chiamata è fattibile ma non di immediata attuazione per via della conurbazione dei territori».

E resta anche il problema della costa dove le fermate ci sono soltanto in via dell’Autonomia e in via Leonardo da Vinci, con i residenti delle lottizzazioni che ogni giorno devono fare anche due chilometri a piedi, senza nemmeno l’ausilio dell’illuminazione pubblica, per raggiungerle. Da qui la richiesta di istituire delle navette che colleghino le fermate alle zone abitate. Non solo: a Flumini da tempo si chiede una variazione del percorso del PF e una nuova tratta per la linea 1Q.

RIPRODUZIONE RISERVATA