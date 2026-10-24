Parcometri in tilt, scatta la protesta 

Parcometri che funzionano un giorno no e l’altro forse e ditta che gestisce l’appalto in liquidazione giudiziale. Questa è la situazione con cui si trova a convivere la gestione dei parcheggi a pagamento in città. Nelle vie del centro le macchine erogatrici dei tagliandini spesso non funzionano costringendo i cittadini a fare il giro delle sette chiese, anzi dei sette parcometri, potendo correre il rischio che mentre si va alla ricerca di una colonnina funzionante, nel frattempo sia già arrivato l’operatore a rilevare il mancato pagamento.

Disservizi

Ma le criticità possono essere diverse. Per Patrizia Arangino per esempio è successo che «il parcometro non accettasse monete, costringendomi a cercare una macchinetta funzionante». Non da meno la situazione in cui si è trovato Francesco Madeddu: «Avevo un appuntamento e ho avuto il terrore che questo saltasse a causa della perdita di tempo alla ricerca di un parchimetro funzionante».

A denunciare la situazione anche esponenti del consiglio comunale. Monica Atzori, appartenente insieme a Gianluigi Fiori al gruppo Carbonia Civica: «Nell’ultima seduta del consiglio comunale avevo lamentato il problema del malfunzionamento dei parchimetri. Sono guasti a rotazione e in più di un’occasione la riparazione dura pochi giorni, dato che si guastano nuovamente dopo poco tempo».

Lamentele

La consigliera entra ancor più nel dettaglio: «Anche le comunicazioni, quando esistono, fornite dalle macchinette sono insufficienti. Spesso appare la scritta: “fuori servizio, recarsi al parcometro più vicino». Questo può essere semplice per un cittadino di Carbonia, ma non per un automobilista che viene da fuori per fare degli acquisti o una visita medica».

Richieste

Le conclusioni di Monica Atzori non lasciano spazio alle interpretazioni: «Dovrebbero sospendere il servizio e aspettare, dato che , come ci è stato comunicato, entro dicembre potrebbe subentrare un'altra ditta per fornire un servizio più rispondente alle esigenze degli utenti». L’altra criticità riguarda infatti la gestione del servizio. L’azienda che sino ad oggi si occupa dei parcheggi a pagamento si trova in stato di liquidazione giudiziaria e tutto è in mano a una curatrice nominata dal tribunale di Roma. L'obiettivo è cedere il ramo d’azienda che si occupa del servizio e passare a un'altra società che dia continuità al servizio.

Per l’assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta: «La situazione è monitorata con la massima attenzione dall’amministrazione comunale che si sta adoperando per trovare nei tempi più brevi una soluzione, cercando al contempo di garantire la massima funzionalità del servizio. Coscienti delle criticità stiamo lavorando per dare, come d’altronde è stato per lunghissimo tempo, un servizio in linea con le esigenze di un servizio di sosta a pagamento volto a garantire una rotazione degli stalli».

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