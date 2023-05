Parcometri in funzione sino a fine estate 

Pula ha riacceso i parcometri: da lunedì scorso è tornata in vigore, e lo resterà sino alla fine dell’estate, la sosta a pagamento nel centro urbano e a ridosso delle spiagge principali. Il servizio per i primi due mesi verrà gestito nuovamente dalla Abaco, che già si è occupata della sosta durante la scorsa stagione, dopodiché subentrerà la nuova società che si aggiudicherà la gara d’appalto bandita dal Comune nei mesi scorsi.

Orari, pass e pagamenti

Anche quest’anno il pagamento della sosta potrà essere effettuato in contanti, tramite carte bancarie, e utilizzando le applicazioni EasyPark e MyCicero dagli smartphone. Per quanto riguarda i pass destinati ai residenti, fino al 10 luglio saranno utilizzabili quelli rilasciati nella stagione 2022.

Le strisce blu nelle strade cittadine saranno attive dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Invariate le tariffe: per parcheggiare 20 minuti occorreranno 20 centesimi, 30 per mezz’ora, 50 per la prima ora, 1 euro per la seconda, 1,50 euro dalla terza ora di sosta in poi. Per i residenti che esporranno sui veicoli il pass, parcheggiare per un’ora costerà 30 centesimi, mentre la tariffa giornaliera sarà di 2 euro.

Cinque le spiagge in cui si dovrà pagare il parcheggio per godersi il mare di Pula e Santa Margherita, con tariffe suddivise in due fasce. A Su Guventeddu, Is Figus, ed ex Dolis parcheggiare per un’ora dal lunedì al venerdì occorrerà pagare 50 centesimi, costerà il doppio invece il sabato, la domenica e i festivi. Il costo di mezza giornata al mare sarà di 2,50 centesimi, la tariffa giornaliera – sia per i feriali che per i festivi – sarà invece di 4 euro.