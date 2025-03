Parco urbano, viabilità e tesori archeologici: rinasce Sant’Avendrace 

Cosa succede a Sant’Avendrace? Che fine hanno fatto le risorse (18 milioni del bando periferie del 2016) e i progetti (sette interventi del Comune e uno del Demanio) che avrebbero dovuto rilanciare il quartiere? A chiederlo è la consigliera della Lega-Anima di Sardegna Alessandra Zedda in un’interrogazione discussa ieri in Consiglio comunale. «A settembre dello scorso anno abbiamo costituito una unità di progetto per capire le ragioni del ritardo di quegli interventi», risponde l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu. «Sette sono gli interventi del Comune a cui si aggiunge quello del Demanio sugli ex depositi dell’Aeronautica per realizzare il nuovo polo dell’Agenzia delle Entrate che contribuisce alla riqualificazione della zona», aggiunge. Lì, per esempio, il Comune avrà a disposizione la grande terrazza della nuova sede dell’agenzia che sarà a disposizione della cittadinanza.

Nel dettaglio, gli interventi prevedono lavori per la realizzazione del grande parco educativo-sportivo in via San Paolo: costo 4 milioni di euro. «Terminate le bonifiche, ora è stata affidata la progettazione della infrastrutturazione del parco», spiega l’assessora. C’è una parte dedicata alla viabilità, «alla quale stiamo rimettendo mano», e l’area archeologica nell'ex mattatoio, «che stiamo approfondendo per capire cosa si può fare per recupera il patrimonio». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA