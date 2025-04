Parco urbano, ora ci sono le risorse 

Il rifacimento dei camminamenti già esistenti immersi nella natura, la realizzazione di nuovi e un restyling di una delle zone verdi in mezzo alla città, tra viale Sant’Ignazio e viale Merello. Per dare corpo al progetto, la giunta regionale ha stanziato due milioni e 200 mila euro approvando la delibera proposta dalla presidente Alessandra Todde d’intesa con l’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi. Si tratta di un accordo di programma che ha visto accomodarsi attorno a un tavolo, oltre alla Regione e al Comune, anche Città Metropolitana, Università e Polo Museale. «Intervenire su quest’area urbana vuol dire trasformarla da spazio abbandonato a risorsa condivisa, integrata nel paesaggio e nella vita della città», le parole della presidente Todde. «Un risultato», interviene anche il consigliere comunale di Alleanza Sardegna, Roberto Mura, «del lavoro avviato nel 2023. Questo finanziamento rappresenta la concretizzazione di un impegno politico e amministrativo avviato con determinazione dalla precedente amministrazione due anni fa».

Il percorso

L’area interessata dall’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza è quella tra il polo universitario di via Sant’Ignazio da Laconi, via don Bosco e viale Merello. Negli incontri svolti tra le varie istituzioni è emersa la necessità di un intervento per la riqualificazione degli spazi verdi: «Primo di una serie di lavori per la valorizzazione di tutto il compendio che ricomprende le strutture universitarie, le aree verdi e le valenze archeologiche lì presenti», spiegano dagli uffici della Regione. Il finanziamento è destinato al Comune per «sviluppare la relazione tra i vari edifici con le aree naturali, attraverso la valorizzazione e messa in connessione delle risorse culturali e ambientali, la riqualificazione delle aree verdi attualmente in disuso, e la costruzione di nuove interconnessioni con quelle esistenti, come l’Orto dei Cappuccini e l’Orto Botanico». Prevista anche la valorizzazione del polo giuridico-economico, in coerenza con il Piano per la riorganizzazione degli spazi del campus universitario di Cagliari promosso dall’Università del capoluogo. «Un esempio virtuoso di governance multilivello», sottolinea l’assessora Laconi».

La genesi

Soddisfatto il consigliere comunale Mura, che ricorda: «Ricordiamo che fu la nostra maggioranza, con il fondamentale contributo dell'ex assessore all’ambiente Marco Porcu a porre le basi e a intraprendere il percorso istituzionale che ora conduce a questo importante risultato».

