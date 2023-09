Parco urbano: «I lavori riprendono entro novembre»  

Dopo il sequestro delle aree utilizzate, secondo le accuse, come officine abusive e la rimozione delle carcasse d’auto a bordo strada, ecco un nuovo passo verso la realizzazione definitiva del parco urbano di via San Paolo. La giunta comunale ha infatti deliberato, visto il loro ruolo di pubblica utilità, l’acquisizione di aree precedentemente escluse dal piano originario: in questo modo il parco sarà più grande. Così i lavori potranno riprendere entro novembre: «L’inclusione di queste nuove aree nel progetto globale rappresenta un passo importante verso la creazione di uno spazio urbano inclusivo e multifunzionale, fruibile da cittadini, visitatori e turisti», commenta il sindaco Paolo Truzzu. Rimane ancora da sciogliere il nodo dei terreni al numero 46, attualmente sotto sequestro: «Al termine dell’appalto, rimarranno inalterati i fabbricati artigianali in questa area», puntualizza il dirigente del servizio Lavori pubblici, Paolo Pani, «perché non sono compresi nell'attuale appalto in corso».

Il progetto

Sono serviti alcuni passaggi amministrativi per sbloccare la situazione ma ora, come fanno sapere dal Comune, «è stato fatto un passo significativo verso la realizzazione del parco urbano, un progetto, volto a trasformare l’area in uno spazio polifunzionale sportivo-educativo, è ora più vicino al suo completamento grazie all'acquisizione di queste aree in un primo momento escluse dal progetto». Prima c’è stato l’intervento del Consiglio comunale che con la deliberazione 133 del 2022 ha imposto il vincolo d’esproprio su questi spazi: poi è stata la giunta, con deliberazione 177 del 2023, a sancire il ruolo di pubblica utilità dei terreni.

Disputa sull’appalto

Gli uffici comunali al lavoro per la riqualificazione di via San Paolo, sperano di poter riprendere i lavori entro novembre. Gli interventi erano stati temporaneamente sospesi a causa di una disputa legale relativa all'appalto. Intanto sono andate avanti le procedure per l’esproprio dei fabbricati di via San Paolo 32 e via Mincio 2, eliminati. Attualmente, i lavori completati rappresentano circa il 70 per cento dell'intero progetto: «Ci aspettiamo di concludere la parte rimanente entro dicembre. Anche se potrebbero essere necessarie alcune revisioni o ulteriori implementazioni per garantire la realizzazione ottimale del parco», concludono dagli uffici comunali. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA