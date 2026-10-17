Parco, un problema di poltrone? 

Da 500 esemplari a zero in meno di vent’anni. È il destino dell’ Anchusa crispa , pianta protetta presente a Cala Porticciolo, simbolo delle emergenze ambientali denunciate dall’associazione “Punta Giglio Libera-Ridiamo Vita al Parco”. Secondo i dati scientifici richiamati dalle sentinelle del verde, la specie contava circa centinaia di individui adulti nel 2006, ridotti a una decina nel 2024, fino a nessun esemplare rilevato nel monitoraggio del 2025. Un declino preoccupante che, secondo gli ambientalisti, impone una riflessione sulla tutela degli habitat più fragili del Parco di Porto Conte piuttosto che sulla governance.

La polemica

Con questo dato l’associazione entra a gamba tesa nel dibattito politico sulla riforma dei parchi regionali, facendo notare che, ad Alghero, la querelle si concentra soprattutto sulle poltrone. «La riforma non diventi una spartizione mentre gli habitat costieri rischiano l’estinzione», avverte il direttivo secondo cui il problema è soprattutto strutturale: «A 27 anni dalla sua istituzione, Porto Conte non dispone ancora di un Piano definitivo». Una situazione che l’associazione confronta con quella degli altri parchi sardi: Tepilora ha un Piano operativo dal gennaio 2025, Molentargius ha ottenuto l’approvazione definitiva nel dicembre dello stesso anno, mentre Gutturu Mannu ha adottato il proprio Piano nel settembre 2026. «Porto Conte resta l’unica area protetta regionale drammaticamente priva di uno strumento di pianificazione definitivo. La proposta originaria è rimasta a lungo insabbiata e, proprio in queste settimane la maggioranza del Consiglio comunale si oppone all’iter della riforma pretendendo che lo strumento sia sottoposto al voto dell’assemblea cittadina, prolungando di fatto uno stallo che dura da 27 anni». Alla Regione, al Comune e all’Ente Parco Punta Giglio Libera chiede atti pubblici, un cronoprogramma certo per l’approvazione del Piano, competenze scientifiche indipendenti e verifiche sullo stato di conservazione degli habitat. «L’apertura a Regione e Città Metropolitana spaventa – aggiungono dall’associazione - perché sottrae al Consiglio comunale il monopolio esclusivo sulla pianificazione di oltre la metà del territorio di Alghero. La resistenza che si registra in queste settimane a Porta Terra non è una difesa della democrazia partecipata, ma il disperato tentativo di mantenere spazi di manovra e discrezionalità politica su un patrimonio collettivo».

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