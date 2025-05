Parco sportivo, falsa partenza 

Non è un’inaugurazione. La premessa, ribadita dall’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, è doverosa visto che subito dopo l’apertura per la presentazione, in programma oggi dalle 15.30, i cancelli del Parco sportivo di Torangius «si richiuderanno in attesa che venga completata la procedura per l’affidamento in gestione».

L’obiettivo

Sull’utilità dell’open day, la cui organizzazione è stata affidata dal Comune alla Pro Loco ad un costo di duemila euro, però, l’esponente della Giunta non ha dubbi. «Rivelare in anteprima alle società sportive i nuovi impianti - assicura Franceschi - rappresenta un’opportunità preziosa per mostrare le potenzialità di questa infrastruttura e, allo stesso tempo, raccogliere osservazioni e suggerimenti utili prima della pubblicazione del bando». Che sarà il passo immediatamente successivo, «già entro fine mese, possibilmente, in modo da riuscire ad avere un gestore entro luglio», va avanti Franceschi.

Sarà ancora la società cagliaritana Consulting srls, che già ha redatto il Piano economico finanziario di gara ad un importo di 8. 479 euro, a elaborare la procedura di gara e ad individuare un modello di gestione per il Centro sportivo: costo 3.660 euro.

Gli impianti

Nell’area di 6 ettari, riqualificata grazie ad un intervento totale di un milione e mezzo di euro, oggi trovano spazio due campi da padel (uno coperto), uno da beach volley, uno da beach tennis, uno da basket, due rettangoli da tennis, uno da calcio a 5, una pista da pattinaggio a rotelle, oltre ad area fitness, spogliatoi e palestra.

Manca ancora qualche rifinitura: «La resina necessaria a tracciare i campi da tennis purtroppo arriverà tra qualche giorno, per cui non è stato possibile completare la verniciatura», fa sapere l’assessore. Per quanto riguarda arredi e attrezzature, come i cestini per il campo da basket «sarà il futuro gestore ad occuparsene», spiega Franceschi.

Costi e proposte

Oggi, intanto sono state le società sportive a fornire reti, canestri e tappeti per accogliere i visitatori con esibizioni di una quarantina di differenti discipline. «Contiamo che dalla giornata odierna arrivino suggerimenti su qualche ulteriore intervento che può essere realizzato sfruttando le economie dei lavori, ad esempio l’illuminazione di qualche impianto non ancora servito o una parete per l’arrampicata - puntualizza l’esponente dell’Esecutivo - L’area è molto estesa, chi si aggiudicherà la gestione potrà integrare gli impianti esistenti con nuove strutture». L’intento è riuscire ad affidare il parco sportivo gratuitamente, anche perché i costi di gestione (a cominciare dalla cura del verde, passando per l’energia elettrica) non si annunciano bassissimi.

In attesa di sapere chi avrà le chiavi dei cancelli, a garantire la sorveglianza saranno le quattro società sportive che già usufruiscono della palestra: Arcieri della quercia, Lobsters sardinia, Kadossene calcio a 5 e Tennistavolo Oristano.

