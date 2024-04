Parco sporcato dai cani, nuova denuncia 

È una storia che si ripete: in città camminare e inciampare negli escrementi lasciati per strada dai cani e non raccolti dai padroni, soprattutto in prossimità degli spazi verdi, è ormai una costante. Le lamentele dai parchi sono all’ordine del giorno. In particolare da quello di via Solarussa.

Diverse settimane fa molte mamme hanno denunciato la mancanza di rispetto di alcuni proprietari che, invece di usare l’area dedicata, hanno portato i cani nella zona per i bambini e le bambine, disseminando il prato di feci che sono state anche raccolte da alcuni dei piccoli che giocavano.

Un problema che si è ripresentato anche nei giorni scorsi con tanto di foto che hanno fatto il giro del web e con l’invito – ancora una volta - rivolto ai padroni degli amici a quattro zampe a utilizzare l’area dedicata, ma anche a non abbandonare i rifiuti sul prato verde.

