«Parco, sì al bilancio se il cda andrà via» 

Prima l’approvazione del bilancio di previsione dell’area protetta e subito dopo le dimissioni dell’intero cda. Lo chiede il capogruppo del Pd di Alghero, Mimmo Pirisi, in risposta all’appello del vice presidente del Parco di Porto Conte che invitava il Consiglio comunale a un maggiore senso di responsabilità, visto che l’ultima assemblea sul bilancio è andata deserta.

Adriano Grossi non ha nascosto «la grande preoccupazione e il forte rammarico per il mancato raggiungimento del numero legale che ha impedito la discussione per l’approvazione del bilancio di previsione 2024 -2026. Una situazione molto delicata – ha commentato - che di fatto paralizza tutta l’attività istituzionale dell’Ente Parco, bloccando diverse importanti progettualità in corso di attuazione, finanziate con stringenti scadenze europee e nazionali e regionali, come quelle del Por Sardegna e del Pnrr e che coinvolgono molti operatori economici del territorio, le scuole, i monitoraggi e le istruttorie ai fini della tutela e salvaguardia di habitat e specie».

Pirisi ha la soluzione. «Siamo pronti a ragionare, a discutere e a modificare l'atto di indirizzo programmatico 2024, per mettere in sicurezza l’ente e permettergli di onorare gli impegni assunti, ma alla stesso tempo e contestualmente chiediamo al cda del Parco con la stessa responsabilità che è chiesta all'aula, di rassegnare le dimissioni un secondo dopo l'approvazione del bilancio». Dai banchi della maggioranza è anche l’Udc, con il capogruppo Christian Mulas, a voler mandare a casa l’intero management, «per le continue assenze del presidente e per il mancato coinvolgimento e confronto politico».