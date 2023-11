Parco Sergio Atzeni, nuovi giochi inclusivi 

Un piccolo “paese dei Balocchi” in mezzo al parco in cui i bambini e le bambine possono divertirsi senza sentirsi esclusi. Al parco Sergio Atzeni, sono, infatti, arrivati due nuovi giochi a colorare il polmone verde di via Pertini. Si tratta di un’altalena e di un piccolo gioco a molla, entrambe inclusivi, acquistati dall’assessorato ai Lavori Pubblici grazie a un finanziamento del Plus 21. Il parco, caro alla comunità e all’amministrazione comunale che si è impegnata nella riqualificazione dell’area per renderla alle famiglie, diventa sempre più accogliente. (fr. me.)

