Parco senza giochi, ci pensano le mamme 

Al parco comunale delle terre cotte di Assemini i giochi per i bambini li portano le mamme. La promotrice dell’iniziativa è Tiziana Viotto, 44 anni: «Ho portato i giocattoli di mio figlio. I motivi? Ci sono poche aree di aree destinate ai bambini più piccoli, con giochi a loro idonei. E poi vogliamo in questo modo far divertire tutti i bambini, anche quelli che non hanno giocattoli in casa. La speranza è che non vengano rubati o distrutti».

Il parco

Nel parco delle terre cotte, prosegue Viotto, «l’unico punto in cui i bambini sotto i tre anni possono giocare è una piccola zona con della sabbia. Ma trascuratezza e incuranza purtroppo regnano. Ci aspettiamo più pulizia e un nuovo carico di sabbia, visto che ormai ne è rimasta ben poca. Il parco è bello, ma i giochi non sono sufficienti e adatti a tutte le fasce di età».

Anche altre mamme contribuiscono a condividere i giocattoli dei loro figli. Per esempio Natalia Nitu, 33 anni: «Mi piace l’idea che i giochi che in casa diventano noiosi o ingombranti riprendano vita, sviluppando la creatività dei bambini all’aria aperta e soprattutto la partecipazione condivisa».

D’accordo Erika Orrù, 33 anni, volontaria: «Personalmente ne ho portato diverse volte e mi è dispiaciuto quando è stato rubato l’escavatore giocattolo. Mi occupo di beneficenza, se un genitore ha bisogno i giochi per i propri bambini basterebbe chiedere in privato, piuttosto che portar via quelli del parco e togliergli agli altri». Alcuni non sono ottimisti, reputano l’iniziativa positiva ma pensano che i giocattoli avranno vita breve. Altri propositivi suggeriscono il posizionamento di una cassapanca per custodirli e tenerli ordinati.

C’è poi chi non è assolutamente d’accordo, come Veronica Pinna, 30 anni, genitore: «Ci rendiamo conto che, soprattutto sulla sabbia dove sono stati posizionati, ci possono arrivare animali randagi? È poco igienico».

L’amministrazione

Del parco delle terre cotte si sta interessando l’assessora Alessia Meloni: «Non spetta a me valutare la parte relativa alla sicurezza o l’aspetto igienico-sanitario non spetta a me valutarlo. In ogni caso sarebbe una proposta da vagliare con gli uffici. I giochi condivisi sono una proposta affine a quella per cui ci stiamo già attivando, ovvero l’installazione delle casette per i libri. Questo per arricchire i nostri parchi di ulteriori occasioni di svago, di socializzazione e scambio». Conclude il sindaco Mario Puddu: «Un cassone contenitore per i giochi condivisi? Direi di no, sarebbe un ricettacolo di batteri oltre che un facile bersaglio di qualche malintenzionato».

