Parco Scolopi, vietato fare pipì 

Genitori sul piede di guerra per la mancanza di bagni nel parco degli Scolopi al centro di Sanluri. Una grande area verde per le passeggiate e il relax all’aria aperta per adulti, meta classica dei bambini della cittadina e dei paesi vicini che trovano tanti giochi. «Da diverso tempo – denunciano le mamme – il bar e il ristorante all’interno della struttura sono chiusi e, non potendo utilizzare i loro servizi igienici, i nostri figli devono fare a meno di andare in bagno». Rassicura il sindaco, Alberto Urpi: «Hanno ragione le mamme, mi dispiace per il disagio, presto troveremo una soluzione».

La protesta

Al coro delle mamme si uniscono gli anziani: «È un luogo – dice un vecchio vice sindaco, Ottavio Mocci – molto accogliente. Punto di riferimento per bambini, giovani e adulti, in particolare nei mesi estivi. Con la chiusura delle strutture ricettive, spesso si è obbligati a rientrare, non si può certo andare alla ricerca di un angolo nascosto». E un nonno aggiunge: «Prima si andava al bar, ora è chiuso. Noi fatichiamo a camminare per cercarne uno all’esterno, tanto vale farsi accompagnare a casa». Un problema concreto segnalato più volte al Comune. «Una situazione assurda – sbotta una mamma – e poco piacevole, anche perché viviamo in una città turistica e questo parco viene utilizzato ogni giorno da parecchie famiglie». In effetti il parco degli Scolopi è molto frequentato, anche perché il Comune ha investito molto per dotarlo di strutture sportive e trasformarlo in un vero e proprio parco giochi. Mai realizzata, però, un’area toilette per garantire alla cittadinanza e ai turisti i servizi essenziali di igiene e pulizia. Fino alla scorsa estate per tamponare a questo spiacevole disservizio, c’era il bar e ancora prima anche la Casa della Musica. «Ho abbandonato da tempo – ricorda il gestore di quest’ultima, Roberto Pau – per via dei costi, delle bollette in particolare. Quando c’ero, la porta è stata sempre aperta per l’utilizzo dei bagni, soprattutto per le mamme che chiedevano aiuto quando i bambini si facevano male per una caduta».

Il Comune

«Il problema – ricorda l’assessore alle attività produttive Paolo Usai – è nato con la richiesta di rescissione anticipata del contratto da parte del gestore delle due strutture dello spazio pubblico. L’impegno per evitare le difficoltà, legate alla chiusura da Covid, c’è stato, sconti sul canone di affitto e agevolazioni varie. Tutto inutile. Ora è tempo di decidere. Se la volontà di andare avanti fino al 2027, anno di scadenza dell’appalto, non ci dovesse essere, procederemo diversamente». A mamme e anziani ricorda che «nel frattempo potranno utilizzare i servizi degli spogliatoi dei campi da tennis, spesso aperti».