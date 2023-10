Parco San Paolo, cantiere senza fine  

Tempi, contrattempi e ritardi. I lavori nel cantiere del parco urbano di via San Paolo sono al centro dell’interrogazione al sindaco presentata dal centrosinistra in consiglio comunale. Tema di cui discuterà oggi l’assemblea di Palazzo Bacaredda.

Un iter infinito e accidentato, quello dei lavori nell’area in zona Sant’Avendrace dove è prevista la realizzazione di un’oasi urbana attrezzata, con il risanamento dei luoghi, una ridefinizione della viabilità e dell’accessibilità della stazione ferroviaria. Nell’interrogazione al sindaco Paolo Truzzu, i consiglieri dell’opposizione (primo firmatario Matteo Massa, Progressisti) chiedono conto dei ritardi sulla conclusione dei lavori, «di demolizione e bonifica dell’area via San Paolo», e, «per quali motivi in data 4 settembre (522 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori parziale e in via d’urgenza e 439 dalla nuova consegna parziale) si stimava una percentuale dei lavori effettuata solo al 70%», e, «a quali effettivi avanzamenti dei lavori faccia riferimento». I consiglieri chiedono anche di conoscere, «i motivi per i quali si stima che i lavori possano ripartire solo a novembre», termine comunicato dal Comune; e ancora se, dopo la rivendicata usucapione di alcuni immobili da parte di cittadini che si sono dichiarati possessori ventennali, l’amministrazione si stia opponendo.

