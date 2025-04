Parco Rolandi, senza gestore regna il degrado 

Da qualche tempo il parco comunale “Rolandi” si presenta in uno stato di degrado e anche il chiosco-bar è chiuso. La vasta area verde sembra essere terra di nessuno e col buio l’illuminazione presenta alcune carenze. In queste settimane non sono mancate le segnalazioni dei cittadini che lamentano lo stato di abbandono e l'auspicio è che ci sia una migliore gestione di questo spazio verde, molto caro alle famiglie sangavinesi. «Ad oggi quest’area verde si presenta in uno stato di degrado. Non mi sembra un luogo adatto ad ospitare dei bambini. Mi chiedo a che punto sia il bando per la gestione», sottolinea Pasquale Marongiu, pensionato.

In più la chiusura del chiosco-bar favorisce l’azione di chi abbandona rifiuti anche a ridosso delle postazioni del book-crossing per lo scambio gratuito dei libri. L’amministrazione comunale è al lavoro per creare un bando che permetta una maggiore cura del parco. «Nelle prossime settimane verrà fatto il nuovo bando di concessione pluriennale del parco comunale, che consentirà di rendere fruibile e riqualificata l’area – annuncia il sindaco Stefano Altea –. La concessione attuale scade il 31 maggio».

