Parco Rolandi, nove mesi senza gestione 

Da nove mesi il parco comunale Rolandi a San Gavino non ha un gestore e anche il chiosco-bar risulta chiuso. Così la vasta area verde è ormai terra di nessuno, senza vigilanza e con un’illuminazione notturna molto carente, unica nota positiva la costante cura del verde. In questi mesi non sono mancate le segnalazioni dei residenti della zona che lamentano urla e schiamazzi notturni che hanno alimentato le polemiche anche all’interno del Consiglio comunale per la mancata pubblicazione del bando per la gestione dello spazio molto caro alle famiglie sangavinesi.

Con l’arrivo della bella stagione la presenza del chiosco-bar offriva ristoro a chi cercava refrigerio dalla calda e afosa estate sangavinese. Ad oggi rimangono chiusi gli spazi del locale commerciale e all’esterno è visibile parte delle attrezzature, tra cui un vecchio frigorifero. Restano da capire i motivi dei ritardi perché quasi un anno fa la Giunta comunale aveva individuato le linee guida per la preparazione del nuovo bando che avrà la durata di 6 anni per un canone annuo di 600 euro (3.600 in totale), che sarà la base di partenza per la presentazione delle offerte economiche. «Il futuro gestore si dovrà occupare della custodia, cura e manutenzione del verde e degli impianti – dice il sindaco uscente Carlo Tomasi –. Inoltre dovrà essere garantita l’apertura e la gestione del chiosco bar all’interno del parco, la pulizia giornaliera di tutte le aree e lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti». ( g. pit. )

