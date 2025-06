Parco Rolandi, gestore cercasi 

Nel centro di San Gavino c’è un grande parco comunale che si estende per oltre un ettaro e da anni è punto di ritrovo per anziani, famiglie e bambini. Ad oggi risulta chiuso il chiosco bar e non è possibile comprare neppure una bottiglietta d’acqua, un gelato o utilizzare i bagni. L’amministrazione è fiduciosa sui tempi del nuovo bando che, però, ancora non c’è. Già in passato i residenti del rione avevano lamentato incursioni notturne nel parco associate ad atti di vandalismo.

L’attacco

È durissimo il consigliere comunale di minoranza Nicola Orrù: «Mi vergogno di portare i miei figli al parco, che dovrebbe essere un luogo accogliente e pulito dove i più piccoli possono giocare in allegria e spensieratezza. Eppure basterebbe poco per renderlo vivibile e accogliente. Da consigliere comunale come sempre mi batterò per cambiare le cose: altro che decoro urbano, nel parco regna il degrado più assoluto». C’è anche la paura che possano verificarsi episodi di vandalismo. «Infatti – aggiunge Orrù – è scaduto il contratto di gestione del parco e non si vede nulla all’orizzonte. Ora questo spazio sarà terra di conquista e nel mentre ringrazio il gestore che fino alla scadenza del contratto ha cercato di fare del suo meglio per tenere in ordine tutta l’area».

La replica

Proprio in questi giorni sono iniziate le pulizie dell’area verde anche se nel parco c’è bisogno di una costante manutenzione e spesso ci sono anche rifiuti abbandonati. Il sindaco Stefano Altea fa il punto della situazione: «Sul parco Rolandi è in corso con l’assessore Fabio Orrù e gli uffici comunali un’importante riflessione in termini di riqualificazione dell’area. È nostro interesse quello di dare ai sangavinesi un’area confortevole da dedicare ai nostri compaesani, dai più piccoli, con nuovi giochi, ai più anziani, con un ambiente più ordinato e decoroso dove godere del fresco». L’idea è quella di valorizzare questo grande polmone verde che si trova a pochi bassi dal parco lettura della biblioteca comunale di viale Rinascita. «Vogliamo potenziare – aggiunge Altea – l’aspetto della fruibilità della parte dedicata al chiosco e agli eventi per rendere il parco Rolandi un centro di aggregazione fruibile durante tutto l’anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA